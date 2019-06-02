特稿：濾水廠停運16年 1頃地曬太陽 有車路連接 夠建千伙住宅

明報記者 馬耀森

水務署沒交回 產業署未檢視用途

財經事務及庫務局於2010年曾責成產業署檢視政府物業，找出未盡其用的土地供重新發展，至今仍有大量土地未評估，其中之一是大埔頭濾水廠，該地足夠興建兩幢約40層公屋，提供約1000個單位。近日有行山客發現，該濾水廠已荒廢及積水養蚊（見另稿）。

水務署回覆本報查詢時證實，自2003年鄰近的大埔濾水廠啟用後，大埔頭濾水廠已改作備用，而隨着前者擴建後，後者再毋須作備用，水務署「正逐步將該處改作其他用途」。該署又稱，現時大埔頭濾水廠的原行政大樓已用作儲存食水處理的化學品，該署亦計劃將其他部分改作工程項目儲存器械和物料，以及設立工地辦公室。至於為何一直未交還大埔頭濾水廠土地作其他用途，署方沒正面回應。

先「備用」後「停用」 工程師：已無存在價值

水務署前總工程師、英國土木工程師學會香港分會前會長李智明說，大埔頭濾水廠與船灣淡水湖均是1967年落成，是大埔頭供水系統一部分，主要供水給大埔區，容量每日11萬立方米，屬小型濾水廠，已於2003年關閉，他說已無存在價值，即使鄰近大埔濾水廠故障或例行維修，亦可局部操作，此外亦可靠其他濾水廠調度食水，認為毋須保留作後備。

產業署曾揭系統遺漏濾水廠資料

那為何產業署不要求水務署交還地皮？翻查2017年的審計報告，揭示政府產業署積壓大量政府土地的檢討工作，又發現該署的資訊系統遺漏了8項物業資料，其中一項就是大埔頭濾水廠。

按水務署紀錄，過去30年停用的濾水廠，除了大埔頭濾水廠，還有西區濾水廠、元朗濾水廠及西灣濾水廠。西區濾水廠被評為三級歷史建築，已被列入「過剩政府物業」名單，供非政府機構申請租用，其餘閒置濾水廠均主要改作儲物（見表）。

產業署回覆稱，部門有責任確保物業得以善用，若確定不需要，可尋求產業署協助。2010至2018年間，產業署完成了823幅政府用地的覆檢，並與規劃署等部門就部分合適個案作進一步研究，當中未包括大埔頭濾水廠用地。根據審計報告，產業署需要檢討2001幅政府用地。

尹兆堅批浪費土地 促檢討制度

立法會議員尹兆堅認為，產業署除積壓大量政府物業未檢討，亦依賴部門自行評估物業使用情况，「點會有動力交還發展」，故水務署停用的濾水廠均變貨倉，浪費土地，認為制度有缺陷，應檢討制度以加快地盡其用。

第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司董事總經理陳超國稱，大埔頭濾水廠位於吐露港公路旁山上，雖有車路接駁，但丟空多年，是否具住宅發展潛力視乎周圍是否有足夠配套，可能要提升電力供應或擴闊道路才可改用途。他說該處位置雖偏遠，但仍應評估其發展潛力，以確定是否可作其他用途。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676