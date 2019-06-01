同google form搏鬥幾個鐘 視障大學生搞聯署反修例

「我們失去視力，不代表我們失去視野；即使我們看不見，我們仍值得擁有一個富尊嚴、獲得自由和人權保障的香港社會。」視障大學生Curtis星期三晚決定發起聯署，原本係想代表心光學校校友會，點知佢同朋友喺google form搏鬥咗幾個鐘，先發覺網上已經有心光學校校友嘅聯署，於是改用「視障人士」身分發動聯署，並度出上面呢段聯署聲明。

「政府當晒港人係盲嘅咁呃」

22歲嘅Curtis係中文大學社會科學院學生，平時唔太出聲，但近來聽到政府不斷用唔同嘅包裝講修例，佢話因為接受唔到要將逃犯交畀內地審，港府亦解釋唔到點解一定要修例，而且仲要修得咁急，所以覺得要企出來。佢話「盲人出街好易被人呃，覺得今次政府當晒香港人係盲嘅咁呃」，所以決定要發聲。

「每個人都細聲，合埋就變大聲，所以最緊要發聲。」Curtis因為視覺神經問題，10幾歲開始完全失明，𠵱家只分到光暗，佢喺4月28號都叫爸爸同朋友陪佢上街反修例，事後政府話遊行啲人對條例唔了解，佢覺得政府完全唔聽民意，嚟緊6月9號會再遊行，𠵱家親戚朋友多咗討論修例，佢就好努力咁向親友解釋，希望說服埋平時政治冷感嘅屋企人齊齊上街，「希望唔係佢哋陪我，係大家陪大家」。