警拍310女裙底囚12周 官斥「令警隊蒙羞」

網閱裙底照「好奇」犯案

案件昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官表示，被告朱灝立（27歲）犯案持續3個月、干犯共19項控罪，涉及多名女性，非單一事件，案情嚴重，不會因被告患嚴重抑鬱而忽略判刑阻嚇力，須判即時監禁，但考慮到被告認罪和等候終院頒下「不誠實取用電腦罪」判辭延遲判刑，酌量減刑，終判監禁12星期。另被告不涉及以警察身分犯案，不另外加刑。

朱灝立去年原被控1項有違公德行為罪和19項不誠實取用電腦罪，控方因應終院判辭，早前申請撤銷其中一項不誠實取用電腦罪，其餘18項則改控有違公德行為罪。據悉，控方撤銷一罪，涉及被告在警署當值時偷拍女職員，因警署不屬公眾地方而撤控。

案情指出，前年10月17日，警員發現被告港鐵旺角站一條扶手電梯用手機偷拍女子X裙底，遂拘捕被告，起訴一項有違公德行為罪。警方在被告手機找到另外938張相及290段裙底片段，涉及309名不同女子，當中逾100名女子遭拍攝到容貌，最終起訴被告同年7至10月涉干犯另外18項有違公德行為罪。

【案件編號：WKCC2488/18】