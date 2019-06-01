陳婉玉：早忘51萬 怎會想害了馮永業 立會會議同場 「唔記得」有否望到馮

【明報專訊】前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉瀆職及收受何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元「甜頭」一案，陳昨接受控方盤問。被問及她從未要馮永業還涉案雍景臺單位的51萬元訂金，會否覺得「害咗佢（馮）」，陳答「我都唔記得咗，點會諗害咗佢」。另外對於2005年1月兩人曾同場出席立法會會議，陳先否認「望到」馮，但在控方追問「個會1個鐘45分鐘㗎喎」以及法官要求澄清下，陳又以「唔記得」回應。
案件昨在區域法院續審。陳婉玉在控方盤問下稱，當初在飯局認識馮永業時，雙方沒有交換卡片，她只知馮是政府官員，不知道他任副秘書長。陳續稱，2005年4月她獲委任港聯執董—商務營運/企業事務，是「謝生（前港聯行政總裁謝天賜）畀」，「想我有好啲title見人」。
相識時沒交換卡片 不知馮職銜
控方再追問陳婉玉和馮永業同場出席2005年1月31日立法會會議，陳婉玉確認這是她唯一出席的立法會會議，但她當時沒有與馮打招呼，雖曾聽到馮發言，但不記得在席間有否「望到佢」；此時控方即追問「個會1個鐘45分鐘㗎喎」、「咁你又話聽到佢把聲？」陳婉玉說：「有講過佢（馮）個名我估」，法官隨即要求陳婉玉澄清「邊個講過佢個名」，陳最後說：「我唔記得有冇人講過佢個名」。
對於港聯（Heli HK）分拆後，陳婉玉成為港聯直升機（Heli Express）的行政總裁（CEO），她解釋，她從未要求擔任CEO，這只是某天她到姊姊陳婉珍家中吃飯，「老細」何鴻燊對她說「玉，你做直升機啦，你做CEO啦」。
無要求做CEO 赴姊家吃飯獲委
控方引述廉署從陳婉玉辦公室檢獲的筆記簿中有一句「已是頭狗」，問陳是否寫下罵謝天賜。陳否認，稱「我唔會罵人係狗」。
何鴻燊曾說「你無屋企 畀心機做」
控方又指出一段筆記寫着：「我很喜歡現時的工作，雖然辛苦，但見到可以motivate management staff為公司及一路有improvement，連AT（謝天賜）都admit點解，因為我全情投入工作，沒有（前夫名字），（女兒名字）不在香港，我只有工作」。陳婉玉表示，這是何鴻燊對她說的話，並解釋何曾問她「鍾唔鍾意𠵱家工作啊」，她稱鍾意後，何向她說「你又冇屋企，冇負擔，畀心機啲做」。不過控方質疑，「似乎係講緊個人感受」，陳婉玉否認。
陳同意公務員不能接受薪金以外的款項。對於從未要求馮永業還涉案51萬元訂金，控方問陳會否覺得「害咗佢（馮永業）」，陳婉玉答：「我都唔記得咗，點會諗害咗佢。」陳婉玉作供完畢。案件押後下月18日作控辯雙方結案陳辭。