陳婉玉：早忘51萬 怎會想害了馮永業 立會會議同場 「唔記得」有否望到馮

案件昨在區域法院續審。陳婉玉在控方盤問下稱，當初在飯局認識馮永業時，雙方沒有交換卡片，她只知馮是政府官員，不知道他任副秘書長。陳續稱，2005年4月她獲委任港聯執董—商務營運/企業事務，是「謝生（前港聯行政總裁謝天賜）畀」，「想我有好啲title見人」。

相識時沒交換卡片 不知馮職銜

控方再追問陳婉玉和馮永業同場出席2005年1月31日立法會會議，陳婉玉確認這是她唯一出席的立法會會議，但她當時沒有與馮打招呼，雖曾聽到馮發言，但不記得在席間有否「望到佢」；此時控方即追問「個會1個鐘45分鐘㗎喎」、「咁你又話聽到佢把聲？」陳婉玉說：「有講過佢（馮）個名我估」，法官隨即要求陳婉玉澄清「邊個講過佢個名」，陳最後說：「我唔記得有冇人講過佢個名」。

對於港聯（Heli HK）分拆後，陳婉玉成為港聯直升機（Heli Express）的行政總裁（CEO），她解釋，她從未要求擔任CEO，這只是某天她到姊姊陳婉珍家中吃飯，「老細」何鴻燊對她說「玉，你做直升機啦，你做CEO啦」。

無要求做CEO 赴姊家吃飯獲委

控方引述廉署從陳婉玉辦公室檢獲的筆記簿中有一句「已是頭狗」，問陳是否寫下罵謝天賜。陳否認，稱「我唔會罵人係狗」。

何鴻燊曾說「你無屋企 畀心機做」

控方又指出一段筆記寫着：「我很喜歡現時的工作，雖然辛苦，但見到可以motivate management staff為公司及一路有improvement，連AT（謝天賜）都admit點解，因為我全情投入工作，沒有（前夫名字），（女兒名字）不在香港，我只有工作」。陳婉玉表示，這是何鴻燊對她說的話，並解釋何曾問她「鍾唔鍾意𠵱家工作啊」，她稱鍾意後，何向她說「你又冇屋企，冇負擔，畀心機啲做」。不過控方質疑，「似乎係講緊個人感受」，陳婉玉否認。

陳同意公務員不能接受薪金以外的款項。對於從未要求馮永業還涉案51萬元訂金，控方問陳會否覺得「害咗佢（馮永業）」，陳婉玉答：「我都唔記得咗，點會諗害咗佢。」陳婉玉作供完畢。案件押後下月18日作控辯雙方結案陳辭。

【案件編號：DCCC 761/18】