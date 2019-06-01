兩年18兒童自殺亡 3人剛升中 關注團體籲學校源頭減壓

檢討2014至15年 166宗個案

報告輯錄2014年至2015年的兒童死亡個案觀察和檢討分析結果。在166宗已向死因裁判法庭呈報的18歲以下兒童死亡個案中，59宗屬非自然死亡個案，18宗是死於自殺，最年幼的自殺兒童年僅11歲，其中5名事主曾有自殺迹象。

在尋死主因方面，10人受學業問題困擾、7人有確診或懷疑有精神疾患、3人有家庭問題，亦有兩宗涉及男女關係尋死。其中，有3名學童是在升中後一個月內自殺。檢討委員會主席許宗盛強調，自殺是複雜的問題，可涉及多個原因。

同時，18宗自殺個案中，7宗與精神問題有關，比起第3份報告顯示，只有1宗與精神問題有關，增加6宗。兒童死亡個案檢討委員會下、負責研究自殺個案的小組召集人鄧振鵬指出，政府應加強有關精神健康的公眾教育，令相關學童及早求醫。他又提醒，若家長發現子女拒絕上學、對身邊事情失去興趣、畏縮，逃避與外界接觸等，都可能是有情緒問題的先兆。

防止學生自殺民間聯席成員陳智森表示，現在不少父母都是雙職、長工時，導致與子女缺乏溝通。他又指家長應多留意小朋友，建構溝通橋樑才是最重要。學校方面，他鼓勵師生多互動，減少功課及補課時間，從源頭減低學生的壓力。

9人死於襲擊 7宗施襲者死者父母

另外，在2014至2015年，有9名兒童死於襲擊，當中7名（包括一宗同為兄弟姐妹的個案）施襲者為父母、一宗施襲者為當事兒童親人、另一宗為陌生人。在父母或親人施襲個案中，一名父親殺死有多種殘疾的兒子、一名父親攜同兩名兒子燒炭，另有一名祖父抱孫子從高處躍下。此外，有4名兒童遭母親殺死，當中3名母親有精神病患或懷疑有精神健康問題。

兒童死亡個案檢討委員會下、負責襲擊及其他因素個案的小組召集人李淑儀表示，相信不會有父母希望傷害子女，但有些父母或因有照顧上的困難，或擔心「自己有事，仔女點算」而「諗埋一邊」。報告建議在特殊學校加強支援者的服務，並增加特殊學校的社工比例。