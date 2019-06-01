日本藝術家操刀 中西合璧美化舊樓外牆

市建局「地區營造」 伙鴻德大廈

市建局去年5月以「地區營造」概念，美化中環中心社區空間「H6 CONET」附近街道，並與毗鄰的鴻德大廈合作，美化大廈面向興隆街的外牆。去年12月市建局招標邀請藝術家提交計劃書，最後由居港日本藝術家Takamitsu Takagaito投得，今年4月起在外牆上繪畫巨型壁畫，於上月完成。

頭戴洋紫荊望遠方 象徵擁抱多元

壁畫繪畫出一位戴着洋紫荊花頭飾的女士，伸手望向遠方，象徵本港是開放、擁抱多元文化的城市，背後畫上多項本港元素，包括街市的紅色膠燈、鐵閘、霓虹燈、摩天大廈等，寓意本港中西合璧，融合本地傳統與西方現代元素。壁畫亦畫上灣仔歷史建築「和昌大押」招牌形狀，以及模仿老招牌設計，呈現鴻德大廈的立體名字等。

法團：盼街坊勾起中環生活回憶

Takamitsu Takagaito表示，希望透過壁畫表達他眼中的香港，並呈現本港中西文化交匯的特色，而且本港有「石屎森林」之稱，因此亦畫上許多高樓大廈。他稱，除了面對炎熱、下雨的天氣外，最大挑戰是首次繪畫立體名字，認為是新嘗試。

鴻德大廈業主立案法團委員方秀心表示，以往大廈後巷骯髒濕滑，亦有大排檔，不少市民曾「擔櫈仔」坐在後巷食飯。現在美化外牆後，有煥然一新感覺，後巷變得更衛生及具美感，希望吸引到途經市民觀看，「望一望壁畫，當作唞唞氣」。法團秘書姜瑞英說，以往大廈外牆被畫上不同塗鴉，甚至有人將煙蒂塞入牆身，令牆身出現黑點，因此很高興外牆變為壁畫，希望能勾起街坊以往在中環生活的回憶。