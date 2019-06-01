「鬼屋之首」元朗筱廬申活化安老院

建於1940年 鄧成波家族購入

2016年有報道指鄧成波家族以6300萬元購入筱廬，據古諮會資料，位於元朗大旗嶺的筱廬建於1940年，由印尼經商的陳慕青興建，據說大宅於日治時期是新界自衛隊的集結地，由東江縱隊港九獨立大隊協助成立，以維持鄉郊治安。

據城規會文件，申請人擬自行保育大宅，活化為文物闡釋廳（gallery for heritage interpretation），指大宅包括兩層高的主樓和1層高的附屬樓，主樓過去70年從未改動，指其歷史痕迹與元朗鄉村和居民生活變遷有着緊扣關係，目前如筱廬般的居所亦罕有。申請人亦擬於用地餘下地方新建5層高連1層地庫的安老院舍，提供約170個牀位，認為此計劃不會帶來園境、景觀、交通、環境和排污的負面影響。城規會暫定7月中審議。

旁建5層高安老院 專家:不算過分

建築文物保護師吳韻怡稱，雖然筱廬不屬最早期興建的新界村屋，但露台、屋頂等建築部分都有特色，毗鄰興建5層高的安老院舍「不算過分」，惟工程期間須有適當的緩解措施，減低對大宅的影響。全民保育行動發起人袁智仁認為，大宅有中西合璧的建築元素，促請申請人在城規會審議前詳細交代保育方案，例如怎樣保留大宅內的舊建築結構。