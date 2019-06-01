高球場一帶現受威脅蟹種

發展局：將調整佈局減生態影響

據早年《新界北研究》，局部發展球場可建屋4600伙。發展局昨稱，土木工程拓展署前日（30日）交環保署的《工程項目簡介》，是展開環評工作第一步。高球場32公頃用地的房屋發展規模需待技術評估確定，但因房屋供應緊絀，研究會以確立短中期內最多可建房屋量為目標，不會受新界北研究估算所限。局方又稱，保育和發展不是必然對立，環評時可透過多項措施減低對環境生態的影響，包括盡量調整發展佈局，以保留生態文物資源。如影響無可避免，則制定緩解或補償措施，將影響減至最低。

附近兩區具考古價值

局方曾稱，會於今年下半年展開詳細技術研究，2021年上旬前完成，但據《工程項目簡介》，技術研究料今年第3季展開，但延至2021年第3季完成。文件又顯示，建屋範圍及其500米內有13個景觀資源，其中建屋範圍內有相當數量的土沉香幼苗和樹木樣本，於大龍實驗農場西側的水道則有相當數量的淡水束腰蟹，是全球受威脅的品種，並有具保育價值的淡水魚月鱧。

文件續稱，距發展約650米的蒲嶺曾發現唐宋的陶瓷片，距230米的丙崗村則曾發現明清的青花瓷片和紅色布紋皮瓦等，兩區都具考古價值。文件又引述球會資料，指高球場曾發現果子狸、小靈貓、多種蝙蝠、草龜等。

擬水道兩側設緩衝區 結合林地住宅

署方表示擬在半天然水道兩側提供緩衝區，以及進行考古資源調查作鑑別，並擬將現有林地群與日後的基礎設施和住宅設計整合。