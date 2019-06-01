沙中線聆訊 禮頓工程師：北隧道逾百測量表 因忙僅交兩份

稱驗收證據隨手機遺失

黎家灝供稱，在北面連接隧道紮鐵完工後及灌漿前都需要做「關鍵檢查點」檢查，堅稱有與港鐵工程師Chris Chan一同驗收。

不過，委員會代表資深大律師Ian Pennicott展示多份北面隧道RISC表格，其中一份是黎家灝發出，顯示港鐵負責檢查及驗收的，均是由其二級建造工程師Kappa Kang，沒文件找到一級工程師Chris Chan簽名。

港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding指「 上述（表格）便證明Chris Chan從未參與驗收工序」，黎說不認同，但承認「 無白紙黑字證明」，又說自己當年有可能曾拍下照片作紀錄，但手機已遺失，無法找到相片。

多關鍵事件細節稱遺忘

另外，黎家灝對多個關鍵事件細節均稱「唔記得」或「無印象」，引來永光、港鐵及政府代表律師多番質疑。其中永光出示該公司去年2月與禮頓管理層Jon Kitching的電郵，內容涉及隧道連接縫有嚴重滲水、 需要拆卸重建，黎昨晨指對該電郵「無印象」；及至政府代表資深大律師許偉強出示Jon Kitching的書面證供，稱當時曾向黎家灝查問事件，黎再在庭上改稱「雙方可能有過對話，但對內容無印象」。

曾受禮頓內部審查 兩月後反升職

許偉強再追問黎家灝曾否因事件被Jon Kitching訓示，黎進一步透露因工程問題接受禮頓的「內部審查」，但黎家灝的事業無受影響，反而在兩個月後獲擢升成高級工程師。聆訊下周一再續，將傳召永光另一名證人、工料測量經理張益明。