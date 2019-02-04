500課程免費 高學歷可報讀 助中年轉型 再培訓局推50歲後實習

課程今起可報名 名額1萬

再培訓局的「後50•愛增值」項目將設10,000個名額，合資格的「後50」本月1日至8月31日可免費報讀一項半日或晚間制技能提升或通用技能培訓課程，並於明年3月底或之前入讀課程，涵蓋約500個非就業掛鈎課程，包括酒店業、旅遊業等。再培訓局主席余鵬春指出，不少「後50」精力充沛，冀移除「耆英」標籤，鼓勵他們進修。

豁免入息抽查 取消重讀限制

以往報讀者須為副學士或以下學歷，再培訓局行政總監吳國強說，今次會酌情讓較高學歷者報讀，按個別個案處理。不少「後50」曾修讀大學，但社會變化很大，他們或需學習資訊科技等新知識。計劃豁免入息抽查，原定不可於4年內重讀非就業掛鈎課程的限制亦取消。

銀行公關實習130小時 名額50

再培訓局今年8月亦會推出「後50•實習生計劃」，協助有意重返職場及需轉型的退休人士參加短期實習。再培訓局擬與銀行、公關公司、顧問公司等合作，實習長約一個月，共130小時，料提供50個名額。勞工處將為實習生提供實習津貼及買保險，僱主亦會向實習生發放特別獎金。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，本港近乎全民就業，保安、清潔工等基層工種需求大，年滿50歲學歷低者有較多機會。她說專業及有學歷人士轉型則較困難，如會計、文職人員等，「未必想放棄原本技能或做人工較低及勞動力大的工作」，而不少僱主傾向聘用較年輕的人。她認為高中齡人士求職困難，最大問題始終是企業的年齡歧視嚴重，促請政府正視。

顧問：薪酬經驗學歷三高易淘汰

泰田、麥基爾國際顧問有限公司董事總經理蔡惠琴形容，不少年滿50歲者屬「三高人士」，薪酬、經驗及學歷高，但隨着社會轉變，若未與時並進，如學習資訊科技，較易被淘汰。她認為計劃可協助重返就業市場或需轉型的「後50」，不少僱主在勞動力不足下，不介意聘用年滿50歲者，但會關注其學習及接受新事物的能力。