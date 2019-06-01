先天心漏爸爸命危求換心

怕成家人負累拒人工心

廖忠誠的長女廖小姐說，父親在家經常頭暈、眼矇看不清東西；今年農曆新年時覆診，應醫生要求留院至今。她表示，父親住院期間一直靠強心針等維持生命，亦要儀器幫助呼吸；進食亦有困難，每餐只能吃稀粥和豆腐。她續說，父親本周三出現休克，醫生馬上安排人工心臟手術，惟父親認為裝人工心臟後要長期臥牀，家人要全天候照顧，怕成為家人負累而拒絕做手術；廖氏一家現時只能等有心人捐出心臟。

廖小姐表示，父親因先天心漏影響活動能力，不僅不能工作，連在家中上廁所都要人攙扶；由於母親及三姊弟均要上班或上學，父親由老邁的祖父母照顧。廖小姐說，父親因病情惡化覺得虧欠家人，去年確診患上抑鬱症，她作為女兒除了陪伴什麼都做不到，但「不到最後一刻都不會放棄」。

港島西醫院聯網發言人表示，病人目前情况危殆。

瑪麗首5月一宗換心 20年低位

消息稱，由於沒有捐贈者，瑪麗醫院今年至今只做了一宗心臟移植，遠低於去年全年共17宗，接近20年最低水平。據悉，今年至今已有三四名病人在輪候換心期間病逝，目前仍有約60名病人在心臟移植輪候名冊上，其中55名病人都要使用左心室輔助器維持生命。