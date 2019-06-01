邵家臻獄中回信：最記掛逃犯例

囚友問議會「誰是忠誰是奸」

邵家臻信中分享近况，他稱早前在獄中負責清潔，現時負責摺衫，首度發薪共有26.7元，足夠購入一包牛奶鳥結糖，他亦不斷做「手甩功」及「行圈」以休養身體。他說囚友均待他好，不時問議會內「誰是忠誰是奸」，亦會與他分享食物、解決問題，有囚友對他說「當我還返比（畀）佔中，當年我坐牢參加不了佔中，不好意思」。

飯難吃見親友多人上街 屢淌淚

邵家臻透露，母親曾兩度探監，第一次泣不成聲，第二次含淚對答，但亦堅強叮囑他要「食得咸（鹹）魚抵得渴」；女友則較其想像中堅強，為他分擔照顧母親的工作，「很虧欠她，很掛念她」。他又透露獄中「五滴淚」，第一滴是剃掉留了15年的頭髮的一刻，其後則分別是獄中飯菜難以下咽、見到母親及女友、見到4月28日有13萬人上街反對修例，以及天主教陳日君樞機「攬住我」一刻。

內會否決邵赴立會提修正案

邵家臻6月5日將就民建聯陳恒鑌「推動醫療改革」議案提出修正案，工黨張超雄尋求內會去信懲教署，冀支持其「外出許可申請」以履行議員職務。張超雄指出，無人可代邵提出修正案，冀議員勿分政見；民主黨鄺俊宇稱邵用心履行議員責任，形容其訴求卑微，冀可考慮讓他盡使命。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱，界別無議員代表並不理想，「邵家臻會否考慮主動辭去職務，政府可盡快補選，讓界別有議員履行職務？」

民建聯葛珮帆說，立法會議員入獄不應享有特權，「不應提修正案阻礙立法會工作」，並稱邵家臻一再提出要求，會增加懲教署職員工作量，應尊重懲教署作為專業機構的決定。在建制派反對下，議案最終以20票贊成、35票反對被否決。

明報記者 邱榕瀅