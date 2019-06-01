業界：上次都未收錢又嚟 食肆：剛復供又斷貨

上水屠房昨晚約11時，有工作人員貼出漁護署發出的「屠宰動物命令」，命令以屠宰方式處理上水屠房豬擁有人的所有活豬，並送往堆填區。上水屠房閘內已用帳篷搭建臨時消毒區，工作人員全部戴口罩及穿全套保護衣，保安員亦戴口罩，屠房門外有警員維持秩序。約四五名業界中人駕車來了解，其中一人講電話時說：「又中咗！又唔使做！上次都未收錢，又嚟！」

主婦慶幸早買肉包糉

政府上月10日驗出8日前在上水屠房抽樣的豬染非洲豬瘟，連同未涉事的荃灣屠房，兩屠房約停業9日，令不少食肆及市民傷腦筋。大埔主婦鍾太昨晚表示，近日豬肉仍比過去貴約10元一斤，得悉本港再現非洲豬瘟，慶幸早兩日已買豬肉包糉。她憂慮大埔肉檔未來幾日未能分配豬肉，指若鮮肉價升至每斤約70元，就不會買。

米芝蓮一星食肆添好運負責人麥桂培一聽到消息，就說「唔係咁大鑊呀」，以新鮮豬膶製的點心剛恢復供應約一周，豈料再斷貨。他說，店內只用即日新鮮豬膶，今日下午起應已要停售。他無奈稱，「不是我可以控制得到，豬又不是我養，看看會否又出現兩星期前般的情况。」

業界斥政府殺豬打擊行業

鮮肉大聯盟副主席關國華說，豬肉恢復供應以來，豬價仍在高位，昨一擔約2000元，加上近日不少市民買肉包糉，鮮肉需求量較大，價錢亦相對提高。他斥政府殺豬打擊行業，即使4日後屠房可重開，但內地未必立即可供應活豬，預計短期內鮮肉價格都未能回穩，處於高水平。