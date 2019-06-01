上水屠房再現豬瘟 爭取端午前重開 供應料減3/4 政府：荃灣不可關

殺4700豬 爭取4日完成清潔

食衛局長陳肇始昨晚公布，昨早在上水屠房豬欄發現一隻來自內地梅州的豬死亡，昨晚9時確認樣本驗出非洲豬瘟病毒，正調查病豬何時送達屠房。食物環境衛生署正調查病豬在入口前、入口後還是屠房內受感染。

陳肇始表示，漁護署已按法例宣布上水屠房是受感染地方，屠房昨晚起暫停運作，屠房內4700隻豬要銷毁，並以市價賠償，會爭取銷毁後4日內完成清洗消毒。她呼籲業界合作，令屠房可盡快恢復運作，暫未能確認能否於端午節前重開。

梅州豬出事 陳肇始：荃灣無入

陳肇始又稱，荃灣屠房沒有在涉事的梅州農場入口豬，不受影響，已聯絡荃灣屠房，要求維持正常屠宰，根據法例，沒有合理辯解，該屠房不能停宰豬，預計能繼續屠宰本地豬，明日有小量活豬供應。

兩度被問會否停止內地活豬供港直至內地疫情受控，陳肇始稱，一般發現供港豬染非洲豬瘟，內地會停止活豬供港，何時恢復供應會與內地保持溝通。她說，上次發現非洲豬瘟後，已加強關口檢驗，盼在豬到屠場前發現病豬，獸醫會在文錦渡檢查每一批供港豬有否病徵，豬運到屠房時亦再由獸醫檢查，但病毒頑強，且可潛伏4至19天，未必能完全發現未現病徵的豬。

荃灣屠房：倘無入同批豬 照常屠宰

荃灣屠房董事鍾偉平昨向本報稱，先要了解病豬同批次豬有否進入荃灣屠房，若有供應，該屠房也需清潔，否則可照常屠宰，「劏1000多隻都沒有問題」，但要視乎有無活豬供應至屠房，以及有無人買豬，才決定最後可宰多少豬。

內地活豬代理農業專區董事總經理鄭嘉成表示，今早起沒內地豬供港，該梅州豬場約每周來一次中型豬，每次約200隻。他稱本港5月初才殺過一次豬，相信本地豬場的豬所餘無幾，或沒足夠供應。

豬農料零售價升至每斤120元

本地豬農譚國柱表示，平常每日約宰4000隻豬，當中本地供應不足500隻，本地豬每100斤批發價約2000元至2500元，相信在活豬供應不足下，豬價會上漲，「但豬價會搶到幾高，我不便猜測，有機會上到3000元」。他又說，一個肉檔平日約劏4隻豬，料定會搶購豬肉，零售豬肉價或由平日每斤約70元至90元升至120元。