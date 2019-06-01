著書憶八九 劉銳紹：鄧小平調軍入京防政變

文匯前記者 平亂報告點名菁英黑手

劉銳紹於1986年開始，為文匯報擔任駐京記者。他在學運之初已與學生接觸，包括駕車送學生到統戰部辦事處，讓學生與統戰部時任部長閻明復會面。劉銳紹引述中共清場後的「平亂報告」指出，作為「左報」記者的他，被指產生「敵人起不到的作用」，屬「菁英黑手」之一；及至回歸後才重領回鄉證，可返回內地。

此後，他「有意識地」蒐集資料並採訪知情者以還原事件，願意開腔的，劉銳紹形容為「人性先生」。他指至今部分受訪者已「作古」，不必擔心公開資料會影響對方，故決定公開資料。他從軍隊的資料、平亂報告及訪問得出：當年5月，仍身在武漢的鄧小平，收到聶榮臻、徐向前等開國元帥聯名上書勸喻反對武力鎮壓，鄧擔心軍頭們與「改革派」代表、中共時任總書記趙紫陽合流發動政變，故從武漢返京「班師勤王」調動軍隊，「學運尾聲時，北京只剩一萬多人留守，根本毋須逾20萬軍人入城」，而調動外省軍隊原因，「主要是鄧防止政軍合流發動政變，多於鎮壓學運」。

89年5月胡啟立稱可引學運向好結果

其書亦載列歷史文獻：1989年5月11日，時任中共政治局常委胡啟立與首都新聞界閉門會議的講話錄音謄本，其時劉銳紹亦在場，確定謄本真確。根據謄本，胡啟立肯定學生訴求：「要求民主、要求糾正事物，改進工作，這正是我們所希望」，並稱中共可把學運「引向好的結果」；而「壞」的可能，胡啟立引述「紫陽同志」的話：「中國這麼大、這麼複雜……出了這麼大的事，沒有人想利用，那才叫奇怪。」劉銳紹解讀指出，胡啟立發言時，趙紫陽剛回國處理學運，其時趙已安排黨高層與學生對話，期望以和平方式解決，是胡啟立說的「好的結果」；至於「有人利用」，劉銳紹解讀，趙欲推翻將學運定性為動亂的「4·26社論」，其時李鵬和姚依林否決收回社論，劉銳紹認為「利用者」意指李、姚，「當時形勢不能說得太清楚，但按事態發展順藤摸瓜可得出：高層想用學運來鬥趙紫陽」。