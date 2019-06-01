加記者公開廣場片：軍隊開槍 民眾擲物

1989年時為《觀察家報》（The Observer）、「加拿大廣播公司」（CBC News）及美國「全國廣播公司」（NBC News）前往北京的自由職業記者Arthur Kent於紀錄片中開首指出，他所記錄的是「人民的軍隊射向人民」（the people's army was shooting the people）。全長13分鐘紀錄片中，都有開槍、爆破的聲音。片段中所見的長安街火光熊熊，有民眾向正焚燒的軍車擲物，亦見有軍人在民眾中高舉雙手，鏡頭中見有人圍打軍人，被群眾制止。

片段收錄當時長安街的官方廣播要求民眾離開，否則「一切後果，完全由自己負責」，廣播宣讀日期為「1989年6月3日」，影片記錄了當時被槍傷者獲急救的情况，其時傷者已昏迷，身上流血。影片亦記錄軍隊清場，有軍人向天連續開槍，另一畫面見軍人開槍後，地下有火光，鏡頭中群眾沒被打中，慢慢往回走。

Arthur Kent接受Hong Kong Free Press查詢時說，30年前的6月3日晚，他晚上9時到達西長安街一帶，採訪木樨地開槍的情况。至10時半，他遇到民族飯店附近的先頭部隊，其後開始拍攝記錄至6月4日凌晨。今年六四30周年，他剪輯並發布片段，希望喚起人們的記憶，形容事件是「一場以重軍備鎮壓一整代人對自由的訴求」。