尤維潔fb發布影片 「分享難屬痛苦」 天安門母親悼兒：30年沒公開紀念 請原諒我

另外，支聯會表示，六四集會人數料以10萬起計，亦會比往年招募更多義工糾察。歌手黃耀明當晚將於台上公開唱出悼念六四歌曲《回憶有罪》。

天安門母親張先玲在片段中，憶述兒子王楠的遇難情况，批評事件至今30年，中共仍然不允許民眾評價事件，「你國家動用國家權力殺了群眾、和平示威的學生，是瞞不過去的事實，不可能永遠掩埋下去」。她又指天安門母親群體會抗爭到底，得到事實真相，要求跟政府對話。死難學生劉洪濤的母親齊國香，在片段中手持蠟燭，雙手顫抖，哭着悼念孩兒：「兒子，你離開我們已經30年了……都在屋裏哭，我們沒有公開的紀念，請你原諒我。」全長3分鐘的片段，一直泣不成聲。

遇難的北大學生孫輝的家人也手持蠟燭悼念，其家人在片段說，親人在30年來，心裏難受，「我們很多老一輩的，死了很多，等待那一天等不到了，你爸跟你媽，等到80多歲了，能不能等到那一天，我們還不知道」。

堅守「真相、賠償、問責」訴求

尤維潔留言指出，希望和所有關注六四的朋友共同分享來自難屬們的痛苦，並指他們不畏強權堅持了30年，堅守「真相、賠償、問責」3項訴求，要求政府依法解決六四事件。支聯會確認發布者為尤維潔，並指拍攝及發布片段由「天安門母親」發起。據報，多名天安門母親發言人現時失去聯繫。

支聯會料集會人數10萬起計

支聯會向警方申請於6月4日晚，於維園舉行六四事件燭光集會。警方昨就集會簡布，引述主辦單位申請的預期人數為6萬。維園當晚共設置17個閘口，除5號及15號兩個近馬路、行人路較窄的閘口將長期封閉外，市民可從其他閘口出入。港島總區高級警司（行動）吳樂俊說，為方便人群管理，警方建議市民從銅鑼灣糖街、記利佐治街及天后興發街的閘口進入維園，若集會者坐滿6個足球場，將開放中央草坪，繼而開放維園北面音樂亭一帶位置供集會（見圖）。

支聯會副主席蔡耀昌表示，該會所報的數字跟往年一樣只是預估的參考數字，預計當晚出席人數將超過6萬，現時正招募更多義工擔任糾察。蔡指今年集會在星期二，估計不少市民放工後到來，入場高峰時間為7時半至8時。支聯會主席何俊仁說，集會基本人數料以10萬起計。

黃耀明晚會唱《回憶有罪》悼念

支聯會已訂出當晚程序，大致與往年相若，其中，因「佔中案」被判緩刑的牧師朱耀明將上台分享，而歌手黃耀明將於當晚在台上公開唱出悼念六四新作《回憶有罪》。

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