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粵潮客閩話讀唐詩 平台免費聽 梁振英為帶路推廣方言

【明報專訊】前特首梁振英（CY）早前成立「一帶一路國際合作香港中心」，中心近日同內地音頻平台「喜馬拉雅」合作，推廣中國方言，噚日舉行啟動禮。CY話，一帶一路想「民心相通」，雖然全國都通用普通話，但好多上一代嘅華人華僑，仍然覺得方言係接觸中華文化嘅唯一渠道，𠵱家全球華人可以用喜馬拉雅嘅應用程式，免費聽逾1萬條用粵、潮、客、閩方言錄嘅節目，例如《唐詩三百首》、《論語》等。

被問鴕鳥論 笑笑口離開

除咗聽CY講呢個活動外，其實記者好關注佢點睇《逃犯條例》修訂，好似佢在任特首時無處理修例，係咪「鴕鳥」呢（早前李家超形容「我哋鴕鳥咗22年」），CY就無回應提問，只係笑笑口咁離開。

啟動禮亦請到全國政協高永文同惠州市政協、藝人陳小春分享佢哋點學到方言。高永文同陳小春一樣都喺香港長大，但就喺家人耳濡目染下分別學識咗潮州話同客家話。一向為食嘅高永文用潮州話介紹自己好鍾意食嘅潮州美食，例如蚵仔煎、炒粿條等，佢話媽媽做得好好味，佢都有偷師，「確保唔會失傳，自己有得食」。嘴刁嘅佢又品評喺香港食到嘅「蠔餅」，話好多都落得太多粉，搞到成塊薄餅咁。

國際潮團總會執行主席陳幼南喺致辭時爆料話，高永文喺20年前用標準潮州話錄咗隻CD。唔知隻CD嘅內容係咩呢？

相關字詞﹕陳小春 高永文 一帶一路 梁振英

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