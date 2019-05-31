粵潮客閩話讀唐詩 平台免費聽 梁振英為帶路推廣方言

被問鴕鳥論 笑笑口離開

除咗聽CY講呢個活動外，其實記者好關注佢點睇《逃犯條例》修訂，好似佢在任特首時無處理修例，係咪「鴕鳥」呢（早前李家超形容「我哋鴕鳥咗22年」），CY就無回應提問，只係笑笑口咁離開。

啟動禮亦請到全國政協高永文同惠州市政協、藝人陳小春分享佢哋點學到方言。高永文同陳小春一樣都喺香港長大，但就喺家人耳濡目染下分別學識咗潮州話同客家話。一向為食嘅高永文用潮州話介紹自己好鍾意食嘅潮州美食，例如蚵仔煎、炒粿條等，佢話媽媽做得好好味，佢都有偷師，「確保唔會失傳，自己有得食」。嘴刁嘅佢又品評喺香港食到嘅「蠔餅」，話好多都落得太多粉，搞到成塊薄餅咁。

國際潮團總會執行主席陳幼南喺致辭時爆料話，高永文喺20年前用標準潮州話錄咗隻CD。唔知隻CD嘅內容係咩呢？