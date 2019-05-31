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廣州10億創業基金吸港青

【明報專訊】廣州市政府昨日公布多項鼓勵港澳青年到當地發展的措施，包括設立10億元港澳青年創業基金、籌建1000套港澳人才公寓，鼓勵符合條件的港澳青年申請租住等。有青年聯會代表認為，未來青年實習及創業需求大，各項新措施能吸引初創企業到內地研究。

中央及特區政府致力發展大灣區，人民網報道，廣州市政府《發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計劃》（《行動計劃》）正式出台，將透過各項措施鼓勵港澳青年到當地交流、創業及生活等（見表）。

辦公租金半年免費 建千套人才公寓

其中，鼓勵港澳青年到當地創業有六大措施，包括設立10億元創業基金，重點投資初創項目。廣州亦計劃3年內建設10個港澳青年創新創業示範基地，入駐基地的初創企業將享有免費的註冊地址，辦公場地費用亦設優惠，首半年費用全免、一年則減半。

當地政府亦資助落戶廣州的港澳初創項目，計劃給予最高20萬元獎勵和補貼。另外，對一些已獲港澳政府基金資助的青年創新創業項目，廣州計劃按1:1比例發放配套及資助。貸款方面，合伙經營或創辦小企業者，可申總額最高為300萬元的貸款；符合條件的勞動密集型和科技型小微企業，可申總額最高為500萬元的貸款。當地政府亦計劃籌建1000套港澳人才公寓，鼓勵符合條件的港澳青年申請租住。

青年組織稱鼓勵北上

民政事務局回覆查詢表示，欣悉廣州市剛公布的《行動計劃》，當中提及廣州將會落實一系列扶持措施，為有意到廣州發展特別是創新創業的香港青年提供支援。民政事務局一直透過各項青年實習和交流計劃，鼓勵香港青年認識粵港澳大灣區的發展機遇。

香港青年聯會主席蔡德昇表示，對廣州推出多項鼓勵措施感高興。他認為，未來青年到內地實習及創業的需求大，新措施能鼓勵青年到內地發展。他亦認為新措施對創科企業屬好機遇，若在香港面對技術瓶頸時，可爭取與內地大學及公司作技術交流。

相關字詞﹕初創企業 創科 粵港澳大灣區發展規劃綱要 粵港澳大灣區

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