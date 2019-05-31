創新實驗室 實境地圖瞬變火警現場 供政府部門體驗新技術 冀助配對業界方案

資科辦上月成立的「智慧政府創新實驗室」昨在數碼港正式開幕，約2000平方呎面積展示10多個已成功通過或正進行概念驗證的技術，4D沉浸系統以外，還包括監測樹木穩定性的傳感技術、多功能智慧燈柱、傳送機器人、與區塊鏈和大數據相關項目等。

正展10技術 傳感技術監測樹木

林偉喬表示，實驗室有兩個主要目的，一是讓要配對技術的政府項目做概念驗證，例如知識產權署正測試使用區塊鏈技術於轉讓商標擁有權，公司註冊署、衛生署及環保署這3個部門都有意採用該技術，他們可到實驗室參考及了解；二是要「啟發」部門同事，例如昨日有發展局人員參觀後，對於4D沉浸式虛擬實境裝置展示的3D地圖感興趣，認為可助樹木辦管理樹木。

料增初創中小企競投機會

除了創新實驗室，其專門網頁亦於昨日推出，臚列部門的服務需求及業界解決方案，方便部門搜尋合適方案和供應商。林偉喬說，冀做到更多配對工作，協助部門找到適合發展智慧城市及智慧政府的技術。資科辦已調配7名同事管理實驗室，包括安排及支援技術測試，適時更換展出項目；亦專責配對政府部門需求及業界方案。他預計，措施將為初創企業和中小企提供更多參與競投政府項目的機會。

林偉喬透露，創新實驗室會舉行技術論壇，加強政府及業界交流，首場將於下月26日在數碼港舉行，第二場則暫定於9月在科學園舉行。另外，創新實驗室亦將於11月第一個星期舉行公眾開放日，讓公眾了解智慧政府項目。