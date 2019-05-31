日本共同社昨報道，日本國土交通省成田機場辦公室已下令調查事件，尋求補救措施，並聽取港航報告。成田機場公司社長夏目誠稱，姑勿論是否大事件，會妥善處理以防發生大型事故。

民航處加強檢查港航維修

本港民航處指出，昨已會見港航管理層表示關注，並要求港航就一連串發生的事件深入調查，該處即日起會加強實地檢查港航的飛機和相關維修工作。 該處亦確認，由周日（26日）起至今，共收到8宗港航航機遺失零件的報告，涉及19件零件，當中主要有小螺絲組件、一盞損壞的滑行照明燈和兩枚制動嘴蓋等。民航處檢視過相關資料後，確定所有事件對航機安全不構成影響。

香港航空回覆查詢時稱，前日由東京成田前往香港、編號HX609航班因機翼下蓋板有兩枚螺絲脫落，需做維修，航機原定當地時間前日下午近4時起飛，須延至晚上10時起飛。其間港航為受影響乘客安排膳食和餐飲，並已向有關當局通報。民航處亦稱，HX610航機昨抵達日本後的例行檢查中，發現有零件遺失，涉及零件主要是小螺絲組件和兩枚制動嘴蓋。

前日延誤數小時 乘客獲500元

HX609昨晨約1時半抵港。乘客張先生說，前日下午上機後，需在機上等候4小時，有機組人員派發飛機餐，其間未見有乘客鼓譟，但最後因無法維修需下機等候，至晚上10時再上機，抵港後所有乘客獲派500元現金作為賠償。張先生是港航常客，他認為航機有螺絲鬆脫「得人驚」，但迫於無奈仍會乘搭港航客機，希望港航能跟進及改善。

乘客趙小姐稱，機長曾數次透過廣播稱客機需更換機件，又指找不到合適機件，要向其他航空公司借取。她續說，乘搭飛機經常會遇到延誤，但今次時間較長。對於港航連日來有客機零件鬆脫，她說「如果有其他選擇都會選擇其他（航空）公司」。