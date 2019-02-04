專辦印尼機票「騛悅」突倒閉 460客受影響 印傭無法回鄉過節落淚

註冊處：已轉介執法機關

旅行代理商註冊處回覆指出，前日獲悉騛悅旅遊因資金問題結業，經了解後已即日吊銷其旅行代理商牌照，並已聯絡旅遊業議會及轉介執法機關跟進，同時嚴正警告負責人必須盡快聯絡所有受影響顧客。

涉款120萬 旅議會：只能民事索償

旅議會表示，前日突然收到騛悅旅遊因資金問題打算停業的通知，傍晚亦得悉其旅行代理商牌照被暫停，當時騛悅稱有約460名旅客受影響，涉及約120萬元。總幹事陳張樂怡指出，該會至昨日收到約100人查詢。她說，根據法例，旅行社單售機票，不受旅遊業賠償基金保障，顧客只能循民事索償。

警方指出，經初步調查，案件列求警調查，交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。海關稱至今共接獲兩宗舉報，正了解事件，若有違反《商品說明條例》，會採取執法行動。

6月5日為伊斯蘭的開齋節，印尼人視為過新年。昨日上午大批準備回鄉過節的印傭前往騛悅位於銅鑼灣的辦公室了解，惟旅行社鎖上，門外僅張貼一張印尼文告示，稱「我們公司5月30日起不開門，謝謝」。有印傭報警求助，警員到場為最少10名印傭登記資料及了解。

機票失效 印傭稱向僱主求助

印傭Ira在港工作已7年，過去3年均沒有回鄉，早前預先在港購買禮物，準備帶回家鄉送給子女，對原定昨早起飛的行程十分期待，豈料前日起多名同樣透過騛悅旅遊購買機票的同鄉無法登機，昨日特意前往旅行社了解，發現門外有大批受害同鄉。Ira致電航空公司查詢，航空公司告知旅行社留位後沒有付款，機票失效，Ira當場落淚，稱需向僱主求助。印傭Jarmini昨晚收到騛悅旅遊職員短訊，稱其僱主已「走佬」，機票亦無法使用，Jarmini向職員查詢原因，但其後已無法聯絡該職員。

楊先生2月曾親身到旅行社購買兩張前往印尼泗水的機票，原定昨早出發，惟到機場後職員告知機票無效，遂與妻子趕到旅行社了解事件及追討賠償。楊先生說妻子是印尼人，夫婦打算回鄉過年，妻子得知機票無效時一度情緒激動。

根據公司註冊資料，騛悅旅遊由一名印尼人任董事，另有一名中國人任秘書，二人同樣報住灣仔鴻業大廈19樓一單位，記者昨登門採訪，惟沒有人應門。