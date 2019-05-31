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2019年5月31日星期五
港聞二
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三十年前今日 天安門民主女神
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【明報專訊】1989年5月31日《明報》報道，由北京中央美術學院及其他院校學生製成的民主女神像，於5月30日晚豎立在天安門廣場，成為北京學運的標誌。
相關字詞﹕
六四30年
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