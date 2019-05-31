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多黨政治萌芽 鄧小平叫停：說說而已 豈能當真？

【明報專訊】1980年代中國的政治改革方向，有多接近西方的民主政治？解答這個問題，只需看看那場改革的參與者、見證者吳偉舉出的兩個例子。

1987年中共十三大提出建立國家公務員制，「原來都叫幹部，沒有公務員，公務員是西方國家統一的稱謂，在這個問題上其實沒多大爭論」，而中央政治體制改革研討小組曾討論，要將公務員隊伍劃分為政務類和業務類兩類，方案寫入十三大報告，「這可為將來公務員中立做準備」。

吳偉稱，時任中共總書記趙紫陽聽取意見後曾建議，可用選舉和任命與非經選舉和任命區分公務員，即類似西方文官制度中的政務官與事務官。前者可由中共中央組織部管理，後者通常是副部級以下官員，應成立國家人事部管理。當時的最高領導人鄧小平等對此亦無異議。不過，1990年代初通過《國家公務員法》，拿走有關兩類公務員的條款，保留由組織部門統管黨政幹部的「黨管幹部」體制，新設立的國家公務員局成了擺設。

趙紫陽倡允民主黨派成立黨組

1988年第七屆全國人大召開前夕，在中共中央書記處的會議中，趙紫陽提出，在人大代表和人大常委中，保留中共黨員組成的黨組，黨組書記是將接任全國人大委員長的萬里；其他民主黨派也應該允許分別成立自己的黨組。書記處同意了這個意見，吳偉說，這意味中國議會允許存在不同黨派的黨團，「這是極其重大的決定，實際上是為將來走向多黨政治奠定基礎」。

事情傳到鄧小平耳中，他讓人傳話給趙紫陽秘書稱，「鄧講發揮民主黨派的參政作用，只是說說而已，怎麼能當真？絕不能在人大中間搞黨派政治，鄧是反對的」，這一構想最終告吹。

相關字詞﹕國家公務員制 全國人大 鄧小平 萬里 趙紫陽 六四30年

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