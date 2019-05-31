筆記揭與謝天賜權鬥 陳婉玉：與馮真心相愛

指何鴻燊說謝「心不在公司」

案件昨日在區域法院續審。庭上早前披露廉署從陳婉玉辦公室搜獲的筆記簿，陳婉玉昨解釋，約2006年頭時「老細（何鴻燊）會問我啲嘢」，一旦「有事唔清楚」及「唔知佢講乜」的時候，就會在簿上記下詳情。筆記簿顯示，何鴻燊向陳表示「他（何鴻燊外甥、案發時任港聯航空行政總裁謝天賜）想租16樓（陳婉玉信德中心辦公室）」、「他的心不在公司」，陳則寫下「他要踢我（陳婉玉）走」、「我當然不想被踢出局」。

有關2006年政府就港澳碼頭直升機場擴建計劃公開招標，陳在庭上稱當年的確不知情。筆記顯示，何鴻燊就此與陳討論，何稱「現已攞（羅）致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人幫手（知道去那裏找岩（啱）的人及如何deal with政府）我有信心及把握去投到這個pad（指直升機場），只要AT（指謝）不倒（搗）蛋及將我地的做法漏出去」、「他mad，想我bid（投標）不到，那便將我的info（資料）漏出去。又或者，我請那位人他重（從）中作梗，使我請不到」。

陳婉玉供稱，「我地」意指她與何鴻燊。筆記提到，何鴻燊曾指「don't want him involve（不想謝天賜參與）」及「He will not lead the project wholeheartedly（謝不會盡心帶領計劃）」。

陳解釋，那個何鴻燊擔心「請不到」的人是Susan Luke Lyra，更稱何很欣賞她，當年以近15萬元月薪，終於聘得她任營運總監。據悉，Susan曾於1980至90年代在政府工作。

被問「佢出力，你出錢」 答「可以咁講」

在馮永業一方盤問下，陳婉玉堅稱二人13年關係只靠「感情」維繫，兩人真心相愛，她絕對沒有用金錢「哄」馮留在身邊，更不覺馮希望從關係中獲得利益。陳續稱，馮永業雖然拒絕與她成立公司投資，但一直有協助；辯方問陳是否「佢（馮）出力，你出錢」，陳答「可以咁講」，又稱她不理會物業利潤，「唔需要啲錢」。案件今續審。

【案件編號：DCCC 761/18】