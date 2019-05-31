筆記揭與謝天賜權鬥 陳婉玉：與馮真心相愛

【明報專訊】前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉瀆職及收受何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元「甜頭」一案，陳昨日繼續出庭自辯，堅稱與馮真心相愛，兩人從未考慮利益。辯方展示一本筆記簿，陳承認在簿上寫下何鴻燊公事上跟她的對話，包括何鴻燊指謝天賜想「踢走陳婉玉」、「心不在公司」，及何鴻燊就港澳碼頭直升機場擴建計劃，「已攞（羅）致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人來幫手」。
指何鴻燊說謝「心不在公司」
案件昨日在區域法院續審。庭上早前披露廉署從陳婉玉辦公室搜獲的筆記簿，陳婉玉昨解釋，約2006年頭時「老細（何鴻燊）會問我啲嘢」，一旦「有事唔清楚」及「唔知佢講乜」的時候，就會在簿上記下詳情。筆記簿顯示，何鴻燊向陳表示「他（何鴻燊外甥、案發時任港聯航空行政總裁謝天賜）想租16樓（陳婉玉信德中心辦公室）」、「他的心不在公司」，陳則寫下「他要踢我（陳婉玉）走」、「我當然不想被踢出局」。
有關2006年政府就港澳碼頭直升機場擴建計劃公開招標，陳在庭上稱當年的確不知情。筆記顯示，何鴻燊就此與陳討論，何稱「現已攞（羅）致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人幫手（知道去那裏找岩（啱）的人及如何deal with政府）我有信心及把握去投到這個pad（指直升機場），只要AT（指謝）不倒（搗）蛋及將我地的做法漏出去」、「他mad，想我bid（投標）不到，那便將我的info（資料）漏出去。又或者，我請那位人他重（從）中作梗，使我請不到」。
陳婉玉供稱，「我地」意指她與何鴻燊。筆記提到，何鴻燊曾指「don't want him involve（不想謝天賜參與）」及「He will not lead the project wholeheartedly（謝不會盡心帶領計劃）」。
陳解釋，那個何鴻燊擔心「請不到」的人是Susan Luke Lyra，更稱何很欣賞她，當年以近15萬元月薪，終於聘得她任營運總監。據悉，Susan曾於1980至90年代在政府工作。
被問「佢出力，你出錢」 答「可以咁講」
在馮永業一方盤問下，陳婉玉堅稱二人13年關係只靠「感情」維繫，兩人真心相愛，她絕對沒有用金錢「哄」馮留在身邊，更不覺馮希望從關係中獲得利益。陳續稱，馮永業雖然拒絕與她成立公司投資，但一直有協助；辯方問陳是否「佢（馮）出力，你出錢」，陳答「可以咁講」，又稱她不理會物業利潤，「唔需要啲錢」。案件今續審。