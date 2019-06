筆記揭與謝天賜權鬥 陳婉玉：與馮真心相愛

指何鴻燊說謝「心不在公司」

案件昨日在區域法院續審。庭上早前披露廉署從陳婉玉辦公室搜獲的筆記簿,陳婉玉昨解釋,約2006年頭時「老細(何鴻燊)會問我啲嘢」,一旦「有事唔清楚」及「唔知佢講乜」的時候,就會在簿上記下詳情。筆記簿顯示,何鴻燊向陳表示「他(何鴻燊外甥、案發時任港聯航空行政總裁謝天賜)想租16樓(陳婉玉信德中心辦公室)」、「他的心不在公司」,陳則寫下「他要踢我(陳婉玉)走」、「我當然不想被踢出局」。

有關2006年政府就港澳碼頭直升機場擴建計劃公開招標,陳在庭上稱當年的確不知情。筆記顯示,何鴻燊就此與陳討論,何稱「現已攞(羅)致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人幫手(知道去那裏找岩(啱)的人及如何deal with政府)我有信心及把握去投到這個pad(指直升機場),只要AT(指謝)不倒(搗)蛋及將我地的做法漏出去」、「他mad,想我bid(投標)不到,那便將我的info(資料)漏出去。又或者,我請那位人他重(從)中作梗,使我請不到」。

陳婉玉供稱,「我地」意指她與何鴻燊。筆記提到,何鴻燊曾指「don't want him involve(不想謝天賜參與)」及「He will not lead the project wholeheartedly(謝不會盡心帶領計劃)」。

陳解釋,那個何鴻燊擔心「請不到」的人是Susan Luke Lyra,更稱何很欣賞她,當年以近15萬元月薪,終於聘得她任營運總監。據悉,Susan曾於1980至90年代在政府工作。

被問「佢出力,你出錢」 答「可以咁講」

在馮永業一方盤問下,陳婉玉堅稱二人13年關係只靠「感情」維繫,兩人真心相愛,她絕對沒有用金錢「哄」馮留在身邊,更不覺馮希望從關係中獲得利益。陳續稱,馮永業雖然拒絕與她成立公司投資,但一直有協助;辯方問陳是否「佢(馮)出力,你出錢」,陳答「可以咁講」,又稱她不理會物業利潤,「唔需要啲錢」。案件今續審。

【案件編號:DCCC 761/18】