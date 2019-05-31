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瑪麗「種豆」斷針 浸會稱已換針 美加曾回收同牌子產品

【明報專訊】瑪麗醫院去年底發生兩宗涉「種豆」的留置針斷裂，除了公立醫院自行換走涉事留置針，浸會醫院昨日亦稱供應商今年1月曾要求換留置針。不過，斷針至今已半年，製造商泰爾茂（Terumo）未向外交代成因，有瑪麗醫院醫護發現，該品牌產品於2015年曾因導管受損在美國及加拿大要回收。

有瑪麗醫院醫護昨向本報表示，昨在病房不見涉斷裂的留置針「Surflo I.V. Catheters」，料已被其他產品取代，其實美、加曾回收該品牌產品。

據美國食品及藥物管理局網頁的回收資訊，「Terumo」於2015年8月3日曾發信，指「SurFlo IV Catheter」有小量受影響批號的導管損壞，移除時可折斷（break），涉26個批號，銷量有2,478,200個，建議即停用。加拿大政府網頁於2015年8月發布的回收及警示資料亦顯示，小量「Terumo Surflo IV catheters」損壞，13個批號受影響。

衛署：加受影響產品無供港

醫院管理局昨日回覆稱，公院2015年沒用上述型號及批次產品，瑪麗的兩宗留置針斷裂所涉留置針亦不屬上述型號。衛生署回應，據美國警示，上述受影響產品只在美國分銷；加拿大的受影響產品沒供港。衛生署會繼續跟進，如涉重大公共衛生事件會適時公布。

浸會：供應商1月主動要求換

本報昨日向12間私家醫院查詢有否用泰爾茂「Surflo I.V. Catheters」，浸會醫院回覆稱，供應商1月主動要求更換有關批次的留置針，之前從無收到相關產品的意見或回收要求。仁安、聖德肋撒、寶血、荃灣港安及港怡醫院回覆稱沒用該品牌產品；明德醫院稱該產品不在其存貨清單。

本報昨向泰爾茂香港查詢美加回收的產品有否供港、需否為瑪麗留置斷裂個案回收等，該公司至截稿前沒回應。泰爾茂香港曾於本周二回應稱，事件已按產品投訴申報機制處理，不回應。

受留置針斷裂影響女童Hayley的母親張太昨說：「2015年美加已回收相關產品，2018年10月同一牌子出現第一次事故，為何院方依然不警惕？」結果其女兒在去年12月所用留置針斷裂，需做手術取出軟管，留下長疤。

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，同品牌產品有問題，不代表其他型號都有問題，要看產品設計及用料，如不同型號設計及物料相似，或有風險。

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