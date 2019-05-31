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長子申「石油大王」公司清盤 次子稱違條款促還股

【明報專訊】已故「石油大王」劉浩清生前將家族公司股份送贈予3名兒子，條件之一是兄弟姊妹間不得對家族公司等提出訴訟，否則須歸還送贈的股份，但兄長早前入稟申請將家族公司清盤，劉的次子兼遺產執行人前日入稟高院，稱兄長違反送贈條款，要求兄長將歸還股份，轉到父親的教育基金公司。

父立條款禁鬩牆壞家聲

原告依次為劉浩清教育基金有限公司和劉如成，被告為劉鐵成。入稟狀指出，劉浩清生前與妻子誕下3子3女，依次為劉嶺波、劉鐵成（被告）、劉順波、劉如成（次原告）、劉意成、劉平波；劉浩清2016年6月逝世，次原告獲委任為父親的遺產執行人。

劉浩清生前成立涉案的僑民有限公司（下稱僑民），2003年將其中1500股以餽贈方式轉送予首被告，劉浩清則持有餘下的3500股；2009年劉浩清簽訂文件，將僑民有限公司股份以4：3：3比例由被告、次原告及幼子劉意成持有，並由次原告主持及管理公司，3兄弟不能對僑民及教育基金或附屬公司或兄弟姊妹提出訴訟，「破壞劉氏家屬聲譽」，否則便要將持有的股份歸還予基金公司。

今年4月11日被告申請將僑民清盤，違反父親送贈股份的條件，原告在要求被告撤回訴訟不果下，促法院下令被告歸還股份予教育基金，以及支付相關訟費。

【案件編號：HCA931/19】

相關字詞﹕教育基金 家族公司 清盤呈請

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