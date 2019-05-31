沙中線聆訊 禮頓：出事兩連接面 一屬金門負責

分判商：失望「最後一刻」提新證供

永光地盤管工、證人吳民俊昨早完成作供後，委員會代表資深大律師Ian Pennicott提出，開庭前10多分鐘收到禮頓3份補充證供，稱隧道兩個連接面鑿石屎工序是由金門基利及禮頓「分別做」，而非港鐵及永光所說的全由禮頓負責，永光代表大律師蔡一鳴聞言即稱，對禮頓「最後一分鐘」才交關鍵證供的做法「感到失望」。

根據港鐵建造經理傅賢哲的書面供辭，北面隧道分別由金門基利（合約編號1111）及禮頓亞洲（合約編號1112）建設，分為兩個建築物，而禮頓負責將兩者建接，並須負責「打走」兩邊連接面的石屎，以讓螺絲帽外露，惟紮鐵分判商永光則稱發現多處石屎未鑿開，並向禮頓投訴，但禮頓工程師黎家灝卻叫工人「照扭（螺絲頭）」，工程最終被揭有多處鋼筋無接駁、出現嚴重滲水，要拆掉重做。

被指發出「照扭」指示的禮頓工程師黎家灝（圖）昨日上庭，他稱每日在工地「早午都有巡查」、亦有在港鐵工程師Chris Chan陪同下，「做齊」所有工程驗收，惟Pennicott引述Chris Chan供辭稱「從未獲禮頓通知出席接縫位的驗收工序」。

稱每日巡查 禮頓工程師：真的看不到問題

Pennicott又出示多張工地照片，顯示鋼筋未有接駁，稱「手工缺陷清晰可見」，並三度問黎「你真的有檢查？為何你看不到問題？」黎回應「當時真的看不到」，惟Pennicott質疑「你（黎）的說法無文件（檢查及測量申請表格）可以佐證」。

另外，黎亦供稱，2017年負責北面隧道接縫位施工時，不知金門所用的螺絲帽與禮頓的鋼筋牌子、類型（平頭及尖頭）有別，故不知接駁有問題，委員會主席夏正民追問「金門所用的螺絲帽保護蓋是黃色，而禮頓的則紅色，你不懷疑兩者有別？」黎則說「沒有懷疑」、「只知禮頓用的平頭鋼筋」。聆訊今續，黎家灝會繼續作供。