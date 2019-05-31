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肛交相關4罪裁違憲

【明報專訊】同志組織「彩虹行動」義工楊柱永前年提出司法覆核，稱《刑事罪行條例》其中7項與肛交相關等性罪行，對男同志構成歧視，要求法院頒令有關條例屬違憲。法官昨頒下判辭，裁定其中4項條文違憲，頒令廢除，另外3項則採納律政司提出的補救解釋，增加「女子」及「人士」等字眼，以令性別平等。

只罰男同志 不罰女同志異性戀

申請人為楊柱永，答辯人為律政司長，「彩虹行動」被列為利害關係方。早前審訊時，律政司承認其中4項條文違憲，包括「促致他人作出同性肛交」、「促致同性間作出嚴重猥褻作為」、「同性間非私下作出的嚴重猥褻作為」及「16歲以下男子作出嚴重猥褻作為」。法官判辭指出，以上條例均針對男同志，女同志或異性戀者則無此懲罰，裁定有違《基本法》25條及《人權法》22條。

另3罪需補救解釋 「男子」改「人士」

判辭續指，為免造成法律真空，法庭有權作補救解釋，在不違反憲制基礎下，擴闊條文的字義和解釋。其中「16歲以下男子作出同性肛交」，法官同意律政司的補救解釋，免去16歲以下男子的刑責，以及將成年人與13至16歲男子肛交的刑期，由終身監禁改為最高5年監禁。針對「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」，法官接納將條文中「男子」（man）改為「人士」（person）、「他」改成「他或她」等字眼，令所有性別的人都受保護。

至於「准許青年於處所進行肛交」，法官亦同意加上「女子」的字眼，及將原有「男子」一詞擴闊至「他人」，以涵蓋男女性別及所有性向者。判辭末段法官提到，申請人基本勝訴，故頒令獲得訟費。

保安局發言人回應，留意到法庭接納了政府的建議，頒令廢除該4項違憲的罪行，另就其餘3項作補救詮釋；並認同法庭裁決。

張達明：顯律政司懸空法例修例存空隙

港大法律學院首席講師張達明表示，律政司多年未用以上控罪提出檢控，故判辭無實質影響，只是律政司「未正式修例」。惟這顯示律政司在將法例懸空及修例之間存在空隙，張達明認同「時間上是不理想」，但他指出，執行上法改會正就相關性罪行做諮詢，法改會亦建議廢除部分肛交性罪行。

【案件編號：HCAL753/17】

相關字詞﹕違憲 平權 男同性戀 肛交

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