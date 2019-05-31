居屋首日收2.3萬表 多去年7.5倍 逾九成網上交 已派逾15萬表

截至昨日下午5時，房委會累計收到2.3萬份居屋及白居二申請，當中樂富房委會客務中心收到約2000份居屋/白居二申請表，比去年3月上期居屋及白居二申請時，首日收到的2700份少大約700份；今年首次推出網上申請，令首日收到的申請大升，分別收到大約14,000份居屋和7000份白居二申請。房委會至昨日亦派出一共15.7萬份申請表，包括4.9萬份綠表和10.8萬份白表。

網上申請限45分鐘 閒置兩分鐘中止

電子申請服務同樣於昨早8時開始運作，系統運作順暢，如準備好文件和資料，程序尚算簡單，本報記者測試，完成整個填表及付費程序約15分鐘，但若有較多家庭成員資料需填寫，亦未預先準備好資產計算，所需時間就更多。不過，網上申請有45分鐘的時間限制，中途不能儲存，若閒置超過兩分鐘會被中止。

90後陳氏夫婦昨專程到場交表，陳先生表示，憂慮網上申請易有「甩漏」，怕遞交申請後不獲確認，有一定風險，認為「親身到場（交表）安心點」。

屢抽不中 四口家：200呎照買

今期為居屋復售以來推出最多單位的一次，6個項目共4871伙。吳女士5年前開始每期居屋都有申請，但最前也只能抽到第80個號碼，希望今期有較多單位，可以揀樓。她說，現時一家四口和老爺奶奶共6人居於700呎的公屋單位，需和丈夫與5歲女兒及7個月大兒子擠在約100呎的房間，眼見子女長大需更多空間，希望能盡快抽到居屋，一家四口搬出現有單位。

第一次抽居屋時兒子尚未出生，惟至今居屋申請表上已由3人家庭增至4人家庭，吳女士慨嘆，眼見身旁親友抽一次就中，感到不公平。她表示，是次若能成功揀樓，即使只剩下200多呎單位亦願意選購，只希望有一個安樂窩。

今期居屋以五九折發售，共有6個項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，4871個單位實用面積由275.5至568.3平方呎，售價156萬至529萬元。另外5個過去居屋項目提供的27個重售單位亦開放申請。

8月攪珠11月揀樓

房委會將於8月攪珠、11月揀樓，6個屋苑分別最快今年9月底至2020年10月底落成。房屋署將預留1500個配額予家有長者計劃申請者優先揀樓，一人申請者的配額則為500個。