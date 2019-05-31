律師會選理事 帝理邁成票王

撐撤《逃犯例》 理事稱有分寸非十分黃

當選者中帝理邁獲1902票成為「票王」，帝理邁去年連任失敗，今年重返律師會。有親建制的律師稱，理事對帝理邁當選感歡迎，因帝理邁過往做事有分寸，在理事會中亦有貢獻，雖然他接不少人權案件，但認為其政治立場並非十分「黃」。至於另外4名當選人，湯文龍獲1901票、江玉歡獲1883票、鄭偉邦獲1862票、余國堅獲1801票。

律師會理事、港大法律學院首席講師張達明早前曾收到友人信息，指中聯辦希望可在律師會改選支持鄭偉邦、簡汝謙、江玉歡、湯文龍及余國堅。根據本報獲得票數資料，上述5人所獲的授權票，均佔總票數約68%至73%；至於律師任建峰早前表態支持的帝理邁、黎壽昌、廖振璋、黃金霏，所獲的郵寄票佔總票數，則由80.8%至85%不等。

「中聯辦名單」4人當選 張達明盼回應干預

張達明昨向傳媒表示，去年亦曾聽到律師會選舉受中聯辦干預的傳聞，今年更收到信息，令他感擔憂，冀中聯辦盡快回應。

有律師會會員早前電郵9名候選人，要求對政府修訂《逃犯條例》表態，當中帝理邁贊成政府撤回修例，湯文龍則指修例公眾諮詢期不足，認為政府須釋除公眾疑慮。