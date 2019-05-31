港聞

港聞一

下一篇 上一篇

律師會選理事 帝理邁成票王

【明報專訊】律師會昨日改選5名最資深理事，當選者包括去年連任失敗、早前表態支持政府撤回《逃犯條例》修訂的帝理邁（圖）、曾舉行反佔中默站的江玉歡、立場被指是親建制的湯文龍，以及鄭偉邦、余國堅。至於競逐連任的黎壽昌、全國政協前委員簡松年兒子簡汝謙，贊成政府撤回修例的黃金霏、獲任建峰支持的廖振璋，今次均告落選。

撐撤《逃犯例》 理事稱有分寸非十分黃

當選者中帝理邁獲1902票成為「票王」，帝理邁去年連任失敗，今年重返律師會。有親建制的律師稱，理事對帝理邁當選感歡迎，因帝理邁過往做事有分寸，在理事會中亦有貢獻，雖然他接不少人權案件，但認為其政治立場並非十分「黃」。至於另外4名當選人，湯文龍獲1901票、江玉歡獲1883票、鄭偉邦獲1862票、余國堅獲1801票。

律師會理事、港大法律學院首席講師張達明早前曾收到友人信息，指中聯辦希望可在律師會改選支持鄭偉邦、簡汝謙、江玉歡、湯文龍及余國堅。根據本報獲得票數資料，上述5人所獲的授權票，均佔總票數約68%至73%；至於律師任建峰早前表態支持的帝理邁、黎壽昌、廖振璋、黃金霏，所獲的郵寄票佔總票數，則由80.8%至85%不等。

「中聯辦名單」4人當選 張達明盼回應干預

張達明昨向傳媒表示，去年亦曾聽到律師會選舉受中聯辦干預的傳聞，今年更收到信息，令他感擔憂，冀中聯辦盡快回應。

有律師會會員早前電郵9名候選人，要求對政府修訂《逃犯條例》表態，當中帝理邁贊成政府撤回修例，湯文龍則指修例公眾諮詢期不足，認為政府須釋除公眾疑慮。

上 / 下一篇新聞

勞處指引落實參差 清潔工仍探頭垃圾槽 出事大廈槽口加鋼條 貼圖示教育
勞處指引落實參差 清潔工仍探頭垃圾槽 出事大廈槽口加鋼條 貼圖示教育
清潔工墮槽裁死於意外 陪審團倡增通槽訓練
清潔工墮槽裁死於意外 陪審團倡增通槽訓練
死者子：爸爸抵得諗 做到就做
死者子：爸爸抵得諗 做到就做
特寫：無例休無大假 獲管工叮嚀已感恩
特寫：無例休無大假 獲管工叮嚀已感恩
潘樂陶首回應 認「買殼」購羅便臣道單位
潘樂陶首回應 認「買殼」購羅便臣道單位
升小逾七成派首三志願 8年新高
升小逾七成派首三志願 8年新高
叩門校長教路：看重閱讀習慣
叩門校長教路：看重閱讀習慣
居屋首日收2.3萬表 多去年7.5倍 逾九成網上交 已派逾15萬表
居屋首日收2.3萬表 多去年7.5倍 逾九成網上交 已派逾15萬表
肛交相關4罪裁違憲
肛交相關4罪裁違憲
沙中線聆訊 禮頓：出事兩連接面 一屬金門負責
沙中線聆訊 禮頓：出事兩連接面 一屬金門負責
長子申「石油大王」公司清盤 次子稱違條款促還股
長子申「石油大王」公司清盤 次子稱違條款促還股
瑪麗「種豆」斷針 浸會稱已換針 美加曾回收同牌子產品
瑪麗「種豆」斷針 浸會稱已換針 美加曾回收同牌子產品
筆記揭與謝天賜權鬥 陳婉玉：與馮真心相愛
筆記揭與謝天賜權鬥 陳婉玉：與馮真心相愛
瞞地下情 女兒「好嬲」 赴美解釋盼「破冰」
瞞地下情 女兒「好嬲」 赴美解釋盼「破冰」
前中央政改辦成員吳偉：結束一黨專政唯一機遇 六四槍聲響 政改一夕亡
前中央政改辦成員吳偉：結束一黨專政唯一機遇 六四槍聲響 政改一夕亡
多黨政治萌芽 鄧小平叫停：說說而已 豈能當真？
多黨政治萌芽 鄧小平叫停：說說而已 豈能當真？
黨政分開 今已遭否定
黨政分開 今已遭否定
1988年中共研判：來年或現中等動盪
1988年中共研判：來年或現中等動盪
三十年前今日 天安門民主女神
三十年前今日 天安門民主女神
專辦印尼機票「騛悅」突倒閉 460客受影響 印傭無法回鄉過節落淚
專辦印尼機票「騛悅」突倒閉 460客受影響 印傭無法回鄉過節落淚
日本查港航甩零件
日本查港航甩零件
米芝蓮食肆減鹽糖 「食物鮮味更出」
米芝蓮食肆減鹽糖 「食物鮮味更出」
創新實驗室 實境地圖瞬變火警現場 供政府部門體驗新技術 冀助配對業界方案
創新實驗室 實境地圖瞬變火警現場 供政府部門體驗新技術 冀助配對業界方案
廣州10億創業基金吸港青
廣州10億創業基金吸港青
尊子漫畫
尊子漫畫
粵潮客閩話讀唐詩 平台免費聽 梁振英為帶路推廣方言
粵潮客閩話讀唐詩 平台免費聽 梁振英為帶路推廣方言
田北俊嘆議員不如前：建制泛民海軍鬥水兵
田北俊嘆議員不如前：建制泛民海軍鬥水兵
壞凍肉櫃 中大NA Can傳「屍臭」
壞凍肉櫃 中大NA Can傳「屍臭」
反修例聯署 校友紛紛相認話舊
反修例聯署 校友紛紛相認話舊
前民主黨人成立區政聯盟：同舊黨友好 同某啲人唔啱
前民主黨人成立區政聯盟：同舊黨友好 同某啲人唔啱
工聯開班教淘寶 學費800
工聯開班教淘寶 學費800