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叩門校長教路：看重閱讀習慣

【明報專訊】小一入學「自行分配學位」及「統一派位」兩階段，共85.2%獲派首三志願，意味有一成五人或派不到心儀學校。家長最快可於明天放榜後，到校申請叩門位（候補位），有學校料至少10多人爭一位。普遍學校以面試篩選學生，有校長指出，相比學童說話表達能力，更看重有否良好學習、閱讀習慣；亦有校長提醒家長需留意當區有否減收叩門生，考慮跨區叩門。

去講座開放日顯誠意

本報早前報道，今年有7區的小學呼籲或已有協議減收叩門位，資助小學校長會主席張勇邦提醒，家長叩門前要確認學校是否取錄叩門生，「減收（叩門生）的學校就計算一下機會率」，若當區減收叩門生，家長應考慮是否要轉到他區，並自我評估叩門機會，「若講座未去過聽，開放日又不去看，沒一些紀錄去認識人家的學校，或者統一派位頭三沒選過，自行收生階段又沒遞」，就較難表現出對學校的認同和付出。

本報昨翻查校網及致電學校，大部分學校下周後段截止叩門申請。喇沙小學昨指出，暫未公布遞交叩門生申請的詳情。瑪利諾修院學校（小學部）稱沒小一叩門學額。

校長：一對一面試 問學生見聞

中華基督教會協和小學（長沙灣）每年收到約400份小一叩門申請，篩選約20人入讀。該校校長蔡世鴻稱，會先分類申請者是否屬「1-1-1」（自行、統一派位甲乙部分的首志願均選該校），過去涉200多人，會獲面試；另會有數個叩門位。他稱，老師一對一面見學生，過程10分鐘，不會問學術問題，會問學習習慣、日常生活見聞等，「有同學說話、組織力麻麻，但經老師引導後，表達出自己平日有看書，喜歡看什麼書，會自主學習，校方亦表欣賞」。

路德會聖馬太學校（秀茂坪）去年有家長通宵在校門外輪候取叩門表格，校長楊佩玲稱，今年學校增設網上派表，她稱，料今年收表數目比去年約200份多，料10多人爭一叩門位，會面見所有學生，「他們8至10人一組，不作小組討論，而是有數名老師與他們對話，談談生活、閱讀習慣等，從中觀察學生溝通及語文能力」。

相關字詞﹕張勇邦 升小放榜 叩門 小一

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