升小逾七成派首三志願 8年新高

據教育局，本年度共有27,334名學童參加小一入學統一派位，較去年32,171人減4837人，而獲派首三個志願學校的兒童共19,992人，比率約73.1%，較去年約升3個百分點，亦是自2011年以來的新高。若包括自行分配學位獲派首三個志願學校的學童，整體滿意率為85.2%，同為8年以來新高。

無雙非童 北區減叩門位

教育局現設「跨境專網」，分流跨境生至不同地區，因應「零雙非」政策，局方今年將專網學額大減六成至780個，局方昨回覆查詢時表示，今年跨境申請學童共有1157名，較上年度減少約2170名。上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，今年學生人數減少，但學額沒特別調低，有助提高滿意率，「那張凳（意指學額）沒特別少，自然入讀心儀學校的機會便會大了，因為沒那麼多人爭」。對於北區今年大部分小學有共識，每校取錄叩門生人數由10多個減至不多於3名，朱預料，因今年派位滿意度高，今年北區小學收到的叩門申請表將減少，惟因叩門位同時減少，暫難料競爭程度變化。

不追捧名校 家長寧選愉快學習

翻查資料，2013年參與小一派位人數同約為2.7萬人，惟當年獲派首三個志願比率低今年約5個百分點。資助小學校長會主席張勇邦表示，除「零雙非」和跨境生人數下跌減少競爭，近年家長選校策略有變，部分家長會選擇一些愉快學習的學校（happy school），「不是一窩蜂去最頂尖、最受追捧或名氣最大的（學校）時，相對命中率就高了」，分散了家長選擇，提升滿意率。

教育局提醒家長，須於周六或周日（6月1日或2日）早上9時半至下午12時半，或下午1時半至4時半，返回原先遞交「選擇學校表格」的統一派位中心領取「小一註冊證」，屆時家長應攜帶「小一入學申請表」或「選擇學校表格」的家長副本，亦須依照指定日期前往獲派的學校辦理入學註冊手續。辦理手續時，家長須將小一註冊證交給校方。另外，教育局補充，截至今年5月中，本年度證實有4宗虛報住址的投訴，其申請會作廢。