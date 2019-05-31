潘樂陶首回應 認「買殼」購羅便臣道單位

根據公司及土地查冊資料顯示，羅便臣道1號複式單位的業主是「保奇有限公司（Polycool Limited）」（下稱「保奇」），潘樂陶去年12月5日成為該公司唯一董事，兩名前董事則於同日辭職，公司的唯一股東是一間英屬處女群島註冊的離岸公司「Palette Capital Limited」，股東身分不詳。

稱與離岸公司無關係

潘樂陶昨以電郵回覆本報，承認自己於去年12月5日，向海外註冊公司「Palette Capital Limited」，以7880萬元購入香港註冊公司「Polycool Limited」，包括其擁有的羅便臣道1號中層複式單位連雙車位，潘樂陶又表示他在購入該物業前後，與「Palette Capital Limited」並無任何關係。

未回應鄭若驊無申報及利益問題

不過，潘樂陶未有正面回應鄭若驊無申報物業以及她在兩間物業有否任何實際利益等問題。鄭若驊前日則透過新聞秘書表示，在相關物業沒有實際利益，她在相關離岸公司亦非股東或董事，故毋須申報。

律師梁永鏗解釋，潘樂陶說法意味保奇股東已由離岸公司「Palette Capital Limited」轉為潘樂陶，但公司註冊處文件或未能即時反映，估計保奇下年度周年申報表會反映變動。

律師：潘購入本地公司 風險較低

梁永鏗又指出，類似今次離岸公司通過本地公司持有物業，買家可選擇購入離岸公司，又或直接購入本地公司，惟買入後者風險較低，「你可以看到它（本地註冊公司）的年報，或全年的會計紀錄，什麼（問題）都沒有，只是擁有一間物業，那麼就相對安全」。

明報記者