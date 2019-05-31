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特寫：無例休無大假 獲管工叮嚀已感恩

【明報專訊】今年65歲的興姐，在觀塘翠屏（北）邨當清潔工，負責翠榕樓清潔工作。她每天早上6時多開工，負責清理大廈19至35樓的垃圾槽，再清潔大堂及升降機，約中午12時稍作休息，至晚上8時又要再清一次垃圾槽，到11時下班。為免垃圾在兩個時段之間放太久會發臭，興姐下午3時會無償自行開工清多一次垃圾。由於公司說難找人替假，故她一周工作7天無例休，按最低工資計薪，每月掙約9000元。

10多年開1次會 批不理員工死活

興姐倒垃圾時，習慣先踏上垃圾槽台階，再用腳踢垃圾袋入槽，如果塞槽，她就會俯身在槽口用手推垃圾，「這是我的習慣，做慣了手勢」。

被問及公司有沒有提供安全措施，「『嘥氣』啦，什麼也沒有變！」2017年錦泰苑清潔工墮槽死亡意外發生後，聘請興姐的清潔公司召開大會提醒工友注意工作安全，但興姐說，入職十多年，那是公司唯一一次開會，「平時就不理員工死活」。

槽口俯身推垃圾「慣了手勢」

興姐覺得做清潔工最辛苦的是一星期「直踩」7天，沒有例休，她前陣子才知道自己一年有至少7天年假，至今累積40多天年假。「我寧願不要錢，都想放假」，但她說因為公司難找替工，通常都不希望員工請假。

前幾天興姐工作時，管工對她說：「垃圾桶好重，你拉桶時小心點。」那是她工作多年來，第一次有人對她叮嚀，「我深深地記住了這句話，有人叫我『小心點』，已經很感恩！」

群姐在發生垃圾槽奪命意外的錦泰苑工作，一天負責清40層樓的垃圾，本周二她約晚上9時抵達錦邦閣40樓，開始一夜的工作。她用鑰匙扭開垃圾房門，一股臭味就撲鼻而來，她熟練地把垃圾槽的門拿出來，再逐袋逐袋往槽口塞進去，較大袋的紙皮她就拿起，稍後再處理。

每清十多層樓，群姐就要乘電梯到地下，換掉接收垃圾槽墜下垃圾的已滿大垃圾桶，那垃圾桶與她胸口一樣高，群姐吃力地拉開滿滿的桶，更換一個空桶後，再上樓繼續清垃圾。她花了1小時40分鐘左右清理完40層樓，下班離去。

入行來未怕清槽 意外後始心怯

群姐說，她入行後對操作垃圾槽「未驚過」，但聽到有工人意外墮槽死去後，開始心怯，若遇到塞槽，會叫上司幫忙，絕不會自己清理。

意外發生後，錦泰苑垃圾槽曾停用半年多，一衆清潔工人要改用電梯，早上清潔時段卻被住客投訴，結果要行樓梯倒垃圾，群姐稱「好辛苦」。她說知道公司難請人，被問及為何她仍做這份工，她無奈道：「我哋咁嘅年紀，都唔知做乜好。」

明報記者

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