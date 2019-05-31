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死者子：爸爸抵得諗 做到就做

【明報專訊】死因庭聆訊3日，家屬甚少流露感受，裁決後死者兒子接受本報訪問說「未完全接受到爸爸離世」，但事實不能改變，他們一家信奉基督教，希望「慢慢放低」。

死者兒子羅厚德（圖）憶述父親墮槽事發當日是冬至，家人數日前已知道爸爸正日要開工，已婚的他特意提早幾日一家人「做節」，他無奈說：「佢（父）應承咗返夜晚嘛。」又形容爸爸「好抵得諗，做到就做」。

對於父親上司證供提及當晚有上班，但9時就走了，只叫另一名工友幫一幫其父；死因裁判官亦斥對方沒有盡「監工」責任。兒子認為肇事當日父親上司「做完就走」，指他知道父親處理垃圾槽經驗不足也不予理會，又指「冬至係人都想返屋企」，但其上司不理別人感受，僅依賴員工話識就識做，輕視工作風險，「好簡單工序，都可以好危險，後果好嚴重」，建議相關機構開辦安全訓練，讓工人獲取課程證書或證明，確保工人有安全知識擔任工作。

至於清潔工人的辛酸，羅厚德不太清楚一般工人的待遇，但他認為其父的工作合約部分細節「奇怪」，例如要求八號風球上班、公司安排上班時間「無得say no（說不）」等，縱使清潔工人學歷不高，但也辛苦付出勞力，他們也是有家庭、子女要照顧，望該些公司改善待遇。

根據死者的合約條款，規定因應業務需要，公司有權於假期、颱風吹襲期間或辦公時間外要求員工加班，員工要盡量配合。

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