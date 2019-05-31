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清潔工墮槽裁死於意外 陪審團倡增通槽訓練

【明報專訊】馬鞍山錦泰苑71歲清潔外判工前年冬至「頂更」，疑清理大廈垃圾槽堵塞時失足，「倒豎葱」墮槽窒息死亡一案，死因庭陪審團昨退庭商議後，一致裁定清潔工死於意外，並建議向全港清潔工人提供清理堵塞垃圾槽的訓練，以及提高工人清理時的安全意識等。家屬被問及是否放下心頭大石，遺孀點頭微笑。

「看似簡單工程都有危險」

陪審團指出，死者羅裕鏘（終年71歲）的死因是機械性窒息，估計他於2017年12月22日晚上9時30分至50分之間，在錦泰苑錦邦閣清理堵塞垃圾槽時失足墮槽，翌日零時33分在威爾斯親王醫院宣告不治。

陪審團向3個持份者提出建議，勞工處或職安局應向全港清潔工人提供清理堵塞垃圾槽的訓練，提高工人通槽時的安全意識；清潔公司惠康應安排及確保員工參與上述安全通槽訓練，保留完整受訓紀錄，方便管理層查閱及跟進；涉案屋苑的富城物業管理有限公司，應張貼警告告示於垃圾房門外，確保垃圾槽口上鎖，加強教育住戶處理大型垃圾的方法。

死因裁判官高偉雄對死者離世感難過，希望如死者兒子所言，不會有同類事件發生，「看似簡單工程，都會有危險」，望公眾關注。家屬庭外表示，已收到惠康發放恩恤金及工業意外賠償，暫未知會否進一步索償。

勞處：法律框架下研究相關建議

勞工處表示，尊重死因庭的裁決，並會在現行法律框架下仔細研究裁判官提出的相關建議。

綜合庭上證供，工友李寶如案發當天發現涉案大廈29樓位置「塞槽」，遂致電另一工友到場協助，死者聞言呼叫指自己在30樓；惟李抵達30樓時不見死者，聽到其聲音從槽管傳出，遂問：「你係咪跌咗落槽？」死者回答「係呀」，李叫他「撐住」，並向大廈保安求助及報警，消防花兩小時救出死者，當時已沒有呼吸。

勞工處安全主任早前供稱，死者救出時沒有佩戴安全帶，涉案垃圾房無適合扣上安全帶的設備，槽口也沒足夠的防墮設備等。

【案件編號：CCDI181/18】

相關字詞﹕清潔工 死因庭 垃圾槽 錦泰苑 馬鞍山

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