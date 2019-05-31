勞處指引落實參差 清潔工仍探頭垃圾槽 出事大廈槽口加鋼條 貼圖示教育

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻亦表示，該指引僅屬參考，清潔商需要按每個屋邨的實際環境，決定加上什麼安全措施。她又說指引是為工友好，但執行需考慮很多因素，個別公司有不同做法。

勞工處表示，去年5月透過商會及房屋署，向物業管理及清潔承辦商發出使用垃圾槽處理垃圾包及清理垃圾槽阻塞工作安全簡介，建議公司提供長棍作疏通塞槽、曾受訓及佩戴合適防墮裝備工人，要在管工直接監督下清理阻塞垃圾槽、工友不應踏上、坐上或跪於垃圾槽斜台，及不應俯身或探頭至垃圾槽等。

死者公司：定期提醒安全指引

本報記者本周二晚到肇事的錦泰苑觀察，發現垃圾槽槽門以大螺絲鎖實3條鋼條，令清潔工再不能將整個身體探進去。槽口貼了告示及圖示，教清潔工正確使用垃圾槽方法。但有清潔工說，加設鋼條令洞口縮窄，當垃圾太大袋就要大力用腳踢進槽口，或要先把垃圾袋拆開再逐少放進槽，令清潔工序更繁複。死者生前所屬的惠康環境服務有限公司回應稱，除了垃圾槽口已收窄，公司亦定期提醒員工正確使用垃圾槽工作指引。

翠屏（北）邨無提供通槽棍

記者本周三往觀塘翠屏（北）邨翠榕樓，在24樓垃圾房未見與錦泰苑同樣安全措施，垃圾槽口成年人可穿過，其中35樓的垃圾槽更無擋板；垃圾房未見防墮裝備或安全帶，雖有掃把、木棍等用作清塞，但在該大廈當清潔工逾10年的興姐指，棍是工友自行收集，非清潔公司提供。興姐向記者示範倒垃圾，她踏上垃圾槽台階，又用腳踢垃圾袋入槽。她說若塞槽，會俯身在槽口用手推垃圾袋，並指公司十多年來只曾於前年意外後開會一次，提醒工友注意安全，其餘時間沒提供安全培訓，亦無派人巡查工作環境。

同日記者到觀塘曉麗苑曉天閣，5樓垃圾槽貼有「嚴禁踏上、跪坐、側身或探頭入垃圾槽斜台」告示；有清潔商提供的長棍。在該大廈任清潔工的清潔服務業職工會會長羅智偉說，公司每2、3個月派安全主任到邨提醒員工安全指引，所有人須出席及簽到，但沒有提供防墮裝備或安全帶。

房署：派員巡查 發現不當會即時糾正

房屋署回應稱，去年已促物管及清潔承辦商遵守勞工處垃圾槽安全指引，屋邨辦事處職員會巡查垃圾房，發現清潔工不當使用垃圾槽，會即時糾正及向承辦商發出警告信。

羅裕鏘的兒子羅厚德昨在死因庭判決後，得悉有屋邨的垃圾槽至今沒防墮措施，批評勞工處多是「有事先調查」，卻不會防止意外發生，希望處方與職安局就不同安全議題商討預防措施，多宣傳不同工種的安全知識。羅續說，垃圾槽意外可能廿年都無三單，但可完全避免，指工人死亡意外「一單都嫌多」。

工會倡讓工友搭電梯推垃圾落樓

清潔工人職工會總幹事胡美蓮表示，以她所知非全部公屋或居屋屋邨跟隨勞工處指引，因指引無約束力。她認為指引無補於事，問題癥結是垃圾槽管道太窄易堵塞，總會有清潔工探身或手腳並用推走垃圾。她認為最好是每層樓用垃圾桶收集垃圾，讓清潔工搭電梯推落樓，安全又衛生。

明報記者

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