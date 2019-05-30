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港聞
2019年5月30日星期四
港聞二
路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
教局：教員不應灌輸個人立場
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
政界料私下「講掂數」不引渡劉
法園地：邊興訟邊講和非罕見
立會否決不信任特首動議
市建5年內供應 無資助房屋
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
社聯葵涌推組合屋
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
10米樓底可高空演出
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
尊子漫畫
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
「師奶師傅」聯署反修例
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」
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【明報專訊】（請看附圖）
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路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
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逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
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