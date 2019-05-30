沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業

吳民俊供稱，2017年為北面隧道調車接線（shunt neck，又稱分流軌）接縫位（stitch joints）施工時，已發現鋼筋及螺絲帽類型不相容。吳說曾致電禮頓工程師黎家灝投訴，說禮頓提供的「平頭」鋼筋，無法扭入牆身「尖頭」螺絲帽，但黎仍叫他「照做」。吳民俊稱，曾警告過黎「如工程不達標要重做，禮頓要付（永光）額外手工費」，他引述黎指示「有幾多扭幾多」。

不過，禮頓代表資深大律師石永泰質疑以上施工問題重大，但吳無通報上司，亦無在現場拍照，或保留與黎家灝對話「保障自己」，質疑對話是由吳虛構。吳否認，並指當時在趕工「無考慮這麼多（拍下證據）」。吳續稱當時認為該工序「手工咁差」，無可能通過港鐵及禮頓驗收，「以為（工程）一定要重做，况且重做有錢收，為何不跟他（黎）所講去做？」吳又指，「點知最後真係過到關、落到石屎，真係好嘢（表示驚訝）」。 夏正民聞言後批評吳民俊「不專業」。

除了鋼筋及螺絲帽物料不相容外，永光昨日亦出示逾20張工地照片，顯示有多處地方石屎未有「打走」，螺絲帽未有充分外露，難以接駁鋼筋，吳民俊說當時亦有向黎家灝反映，但不獲理會，於是吳與工人「跟圖則擺番條鐵喺度」。吳又說，由於接縫位施工時間緊迫，禮頓亦無約永光的人員驗收鋼筋接駁。

吳民俊未完成作供，今日會繼續上庭。