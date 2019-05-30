港聞

港聞二

下一篇 上一篇

10米樓底可高空演出

【明報專訊】西九文化區的藝術公園與海濱長廊去年初開始分階段開放，公園的餐飲和消閒設施等亦將於今年下半年啟用。西九文化區管理局行政總裁栢志高稱，自由空間屬公園一部分，整個公園的造價約12億元，在預算之內。自由空間的「大盒」樓高10米，西九稱「大盒」可作高空及環迴演出，為藝團提供最大彈性。

自由空間總樓面面積約4424平方米，當中設450座位或900企位的「大盒」樓高10米，總樓面面積約678平方米，可作戲劇、媒體、高空演出，入口設於下層，同層亦設livehouse，約有100個用餐座位或150企位，除是咖啡廳及酒吧，亦有現場音樂演出；上層則設「細盒」和「盒仔」，可舉辦工作坊、講座等小型演出，並用作綵排。

香港話劇團《如夢之夢》 觀眾坐中央

西九管理局表演藝術行政總監茹國烈稱，「大盒」樓高10米，可作高空演出，頂部的懸掛系統可彈性調節，觀眾席亦能隨意擺設，「不限制一個方向的演出」。他舉例，香港話劇團7至9月演出的《如夢之夢》，部分觀眾席設於舞台中央，座椅可360度旋轉，演員則圍着觀眾演出。

部分節目伸延至藝術公園，茹國烈稱自由空間其中一面長27米、高15米的外牆可作屏幕，播放電影或戶外投影；大草坪亦可舉辦音樂會，容納1萬觀眾，「若（大草坪）再有音樂節，自由空間就可提供技術支援」。

相關字詞﹕樓高10米 大盒 藝術公園 自由空間 西九文化區

上 / 下一篇新聞

路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
教局：教員不應灌輸個人立場
教局：教員不應灌輸個人立場
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
政界料私下「講掂數」不引渡劉
政界料私下「講掂數」不引渡劉
法園地：邊興訟邊講和非罕見
法園地：邊興訟邊講和非罕見
立會否決不信任特首動議
立會否決不信任特首動議
市建5年內供應 無資助房屋
市建5年內供應 無資助房屋
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票
地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
社聯葵涌推組合屋
社聯葵涌推組合屋
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
尊子漫畫
尊子漫畫
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
「師奶師傅」聯署反修例
「師奶師傅」聯署反修例
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」