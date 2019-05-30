10米樓底可高空演出

自由空間總樓面面積約4424平方米，當中設450座位或900企位的「大盒」樓高10米，總樓面面積約678平方米，可作戲劇、媒體、高空演出，入口設於下層，同層亦設livehouse，約有100個用餐座位或150企位，除是咖啡廳及酒吧，亦有現場音樂演出；上層則設「細盒」和「盒仔」，可舉辦工作坊、講座等小型演出，並用作綵排。

香港話劇團《如夢之夢》 觀眾坐中央

西九管理局表演藝術行政總監茹國烈稱，「大盒」樓高10米，可作高空演出，頂部的懸掛系統可彈性調節，觀眾席亦能隨意擺設，「不限制一個方向的演出」。他舉例，香港話劇團7至9月演出的《如夢之夢》，部分觀眾席設於舞台中央，座椅可360度旋轉，演員則圍着觀眾演出。

部分節目伸延至藝術公園，茹國烈稱自由空間其中一面長27米、高15米的外牆可作屏幕，播放電影或戶外投影；大草坪亦可舉辦音樂會，容納1萬觀眾，「若（大草坪）再有音樂節，自由空間就可提供技術支援」。