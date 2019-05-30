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兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技

【明報專訊】繼戲曲中心，西九文化區第二個表演藝術場地「自由空間」6月中啟用，設樓高10米的黑盒劇場，可作空中表演，戲劇、舞蹈及音樂活動可最先租用。屬九大藝團的城市當代舞蹈團和香港芭蕾舞團將連續3年進駐演出，知名日本作曲家坂本龍一則於明年4月演出。西九表示場租可負擔，但有中小藝團認為應付場租吃力，亦擔心西九場地將來全被大型藝團壟斷。

位於藝術公園中央的自由空間以當代表演藝術節目為主，促進跨界別合作，若藝團租用設450座位或900企位的黑盒劇場「大盒」，表演日基本場租為9小時共6000元或14小時共9000元，未包括裝台和綵排的場租；若非藝團租作舉辦典禮或會議，9小時場租共4.5萬元；亦如戲曲中心般，租用團體須與西九就票房分帳，自由空間的分帳比率為10%。西九管理局行政總裁栢志高昨稱，自由空間是為年輕人而設，場租亦已相當合理。

劇團恐大團壟斷場地 西九︰開幕年呈現最優秀

西九昨預告至明年4月有逾10個開幕節目，最矚目是明年4月來港演出的日本作曲家坂本龍一，他將與多媒體裝置藝術家高谷史郎合作。獲政府資助、屬九大藝團的城市當代舞蹈團和香港芭蕾舞團亦連續3年進駐演出（見圖）。西九管理局表演藝術總監方美昂稱，駐場計劃是為藝團「度身而做」，助他們突破演出框架。城市當代舞蹈團行政總監黃國威表示，相比康文署場地每年僅能爭取一星期演出，自由空間每年供他們演出的日子倍增，更有空間創作。

對於自由空間暫欠奉中小藝團節目，西九管理局表演藝術行政總監茹國烈解釋，開幕年冀呈現最優秀的作品，「與不同規模的團體洽商中，適時會公布」。

劇團「千載一念」成立4年，創團藝術總監馮世權表示，因本港缺乏較多座位的黑盒劇場，本來積極考慮租用自由空間，惟目前抱觀望態度，認為場租對中小藝團吃力，風險很大。他指現較常用葵青劇院或賽馬會創意藝術中心的黑盒劇場，可容納約百人，一星期的場租合共約1萬至2萬元不等，又指自由空間目前演出團體與場地定位有衝突，恐日後由大型藝團壟斷所有西九表演場地，「（西九）稍後有旗艦式場地，但黑盒又是他們（大型藝團）用，有點不合理，破壞了本身原意」。

相關字詞﹕當代表演藝術 自由空間 西九文化區

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