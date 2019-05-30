「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視

平機促刪字眼 規劃署：會研究

規劃署回覆指出，《規劃標準》由署方統籌編製，當中有關社會福利設施（包括精神健康綜合社區中心）的標準屬勞工及福利局與社會福利署的工作範疇；就平機會報告及建議，規劃署稱會與勞福局及社署詳細研究。

平機會早前委託理大應用社會科學學系，於2017年9月至去年5月底訪問社署及房屋署官員、服務提供及使用者、社區人士等74名受訪者，以及對比本港及外國經驗，研究如何更有效減低公眾反對及落實精神健康服務，其中建議為加強法律措施。

《規劃標準》手冊訂明，「乙類敏感社區設施」選址時應舉辦公眾諮詢；而乙類設施定義上，舉例列出「特殊醫療診所、教育設施及社會福利設施，例如精神病康復者及嚴重弱智人士的宿舍和展能中心」。

促反歧視條例嚴格執法

朱崇文批評，上述定義內容「好有問題」，認為刻意列出精神病康復者及弱智者有標籤效果，質疑「政府帶頭歧視」。他說，平機會將去信規劃署長，要求刪除指明為設立精神健康設施諮詢的條款，「要不刪除相關條款，要不列明所有需諮詢的設施項目」。平機會亦促請政府就反歧視條例嚴格執法。

學者倡設「社區聯絡專員」

另外，根據理大應用社會科學學系研究及分析，為釐清居民疑惑及誤解，除了政府，過程亦需靠區議員、服務使用及提供者、社區領袖支持。該學系講座教授兼系主任黎永亮建議，社署可考慮在各區設立「社區聯絡專員」，以持續聯繫及游說不同持份者。

此外，為免「無了期」諮詢，黎永亮建議制訂3階段的公眾諮詢議定書（protocol），確保每個協商過程有時限，由準備、公眾諮詢至落實階段不多於18個月，以保障服務使用者及居民。