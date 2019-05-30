擬建組合屋坐落業成街5至7號，地段屬工業用地，面積約1505平方米。組合屋樓高4層，將提供100個單位，料可容納100戶約120人。組合屋會提供一人及二人單位，地下亦預留一個無障礙單位。單位人均面積會符合公屋基本要求，即人均居住面積不小於7平方米。單位附設獨立洗手間、浴室及電熱水爐，另設使用電爐的煮食空間。

建百戶惠120人 料2021年中入伙

合資格住戶必須有明確過渡房屋需要，須輪候公屋最少3年、正居於不適切住房或低收入及急需社區支援。租金將參考社會房屋共享計劃、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

社聯計劃就土地申請5年短期租約，預計租約期首年為工程期，第二年開始安排入住，首輪租戶租約年期為兩年，並期望第4年會有新租戶入住。社聯預計2021年中可入伙，已向地政總署申請用地，並向葵青區議會房屋事務委員會提交構思，下月初將到會議聆聽委員會意見。

此外，社聯透露首個推出的南昌街組合屋項目已開展工程，期望明年4月完工，盡快安排入住。而欽州街項目，建築團隊正設計及估價，尋找資金及準備招標書。