港聞

港聞二

下一篇 上一篇

社聯葵涌推組合屋

【明報專訊】最新公屋平均輪候時間達5.5年，不少基層棲身環境惡劣的劏房。社會服務聯會昨公布第三個組合屋社會房屋項目，計劃於葵涌業成街一幅政府提供的臨時用地興建組合屋，提供100單位，料約120人受惠，預計2021年中入伙。

擬建組合屋坐落業成街5至7號，地段屬工業用地，面積約1505平方米。組合屋樓高4層，將提供100個單位，料可容納100戶約120人。組合屋會提供一人及二人單位，地下亦預留一個無障礙單位。單位人均面積會符合公屋基本要求，即人均居住面積不小於7平方米。單位附設獨立洗手間、浴室及電熱水爐，另設使用電爐的煮食空間。

建百戶惠120人 料2021年中入伙

合資格住戶必須有明確過渡房屋需要，須輪候公屋最少3年、正居於不適切住房或低收入及急需社區支援。租金將參考社會房屋共享計劃、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

社聯計劃就土地申請5年短期租約，預計租約期首年為工程期，第二年開始安排入住，首輪租戶租約年期為兩年，並期望第4年會有新租戶入住。社聯預計2021年中可入伙，已向地政總署申請用地，並向葵青區議會房屋事務委員會提交構思，下月初將到會議聆聽委員會意見。

此外，社聯透露首個推出的南昌街組合屋項目已開展工程，期望明年4月完工，盡快安排入住。而欽州街項目，建築團隊正設計及估價，尋找資金及準備招標書。

相關字詞﹕過渡性房屋 社會房屋 社聯 組合屋

上 / 下一篇新聞

路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
教局：教員不應灌輸個人立場
教局：教員不應灌輸個人立場
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
政界料私下「講掂數」不引渡劉
政界料私下「講掂數」不引渡劉
法園地：邊興訟邊講和非罕見
法園地：邊興訟邊講和非罕見
立會否決不信任特首動議
立會否決不信任特首動議
市建5年內供應 無資助房屋
市建5年內供應 無資助房屋
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票
地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
10米樓底可高空演出
10米樓底可高空演出
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
尊子漫畫
尊子漫畫
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
「師奶師傅」聯署反修例
「師奶師傅」聯署反修例
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」