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AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場

【明報專訊】投資要做功課，分析企業資料、了解行業前景、追蹤市場消息。不過市場每日出現大量資料，投資者難以掌握每宗消息對市場影響。由中大教授及研究員組成的團隊成立的初創公司「數行者科技」，開發出中文文本分析系統，為金融機構及學術機構提供企業輿情分析、人物及行業競爭關係圖譜等量化數據，現時主要服務A股市場，料6月擴至港股市場。

明報記者 林穎茵

金融市場的數據，大部分透過文字呈現，如新聞報道、社交媒體評論、公司公告、監管機構公告、第三方券商經濟分析師的報告等，但文字資訊需時理解及聯繫分析。

分析正負消息實時評分 建人物圖譜

「數行者科技」開發的中文文本分析系統，可短時間內分析大量文本，為一篇新聞、一個帖文等在-1到+1之間實時評分，分辨出有關消息對於投資者有多負面或正面，亦可了解涉及的企業、行業等，以及分類事件性質，如人事變動、新產品發布、法律訴訟等。該系統亦可從「閱讀」企業年報，建構公司及人物關係圖譜，以了解公司之間關係。

公司創辦人兼首席執行官龍毅以去年疫苗作假事件為例，系統可分析出消息屬負面，並從公司及人物關係圖譜可發現，事件涉及的企業「長生生物」，其掌控人高俊芳與其他公司的關係，包括另一疫苗企業「長春高新」的掌控人杜偉民，而杜偉民同時是一家醫療上市公司的實控人等，因此與「長生生物」有關的公司在事件爆出後股價相繼下跌。龍毅說，其系統可比一般投資者更早發現關聯，以助機構預測影響及下投資決策。

24小時採集機構券商新文本

龍毅表示，系統24小時不斷採集及分析最新文本，如投資機構、風控管理部門、證券商等，可將其分析出的數據以「應用程式介面（API）」接入交易系統使用；另亦有歷史數據庫，學術機構可用作研究分析。去年其公司已憑服務獲近百萬元收入，用家包括內地投資基金、證券商、多間大學等。

由於公司技術基於創辦人之一中大會計學院教授張田余有關A股市場的研究，產品現時主要服務A股市場，料6月可擴至港股市場。

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