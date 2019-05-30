地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票

稱二人睇樓卿卿我我

吳鳳萍指陳婉玉經馮安排，2004年9月23日到涉案雍景臺單位睇樓。其後陳婉玉於同月28日再睇樓，聲稱「睇多次個夜景」，同日簽訂臨時買賣合約。吳鳳萍聲稱，該臨約買家部分，原本由陳婉玉填寫旗下「志俊有限公司」，並支付臨時訂金51萬。惟馮後來致電吳鳳萍，稱「陳小姐又唔係好想要呢個單位，唯有我啃咗佢」，吳鳳萍遂塗去臨約上買家原有資料，改成馮永業名字。

吳鳳萍表示，「改臨約」屬普遍情况，又稱當時業主已收到陳婉玉發出的支票。由於「覺得麻煩，費事再轉」，所以吳鳳萍建議馮陳二人不用再轉支票，繼續由陳婉玉支付臨時訂金，並叫二人「你哋自己搞掂啦」。

吳鳳萍說，不知二人最後「有冇搞掂」。她知道馮永業做政府工，亦於一次前往陳婉玉辦公室，得悉她於信德集團工作。吳鳳萍對陳婉玉所擁有財力感好奇，幾經查問方得知她原來是「賭王」姨仔。

馮程夫婦8年購10物業 淨利潤2397萬

辯方引述土地註冊處資料，顯示馮永業與妻子程淑儀於1996至2004年間，購入10個物業，9賺1蝕，獲2397萬元淨利潤。