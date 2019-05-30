港聞

港聞二

下一篇 上一篇

地產經紀作供：建議馮陳不用轉支票

【明報專訊】曾替馮永業促成多個物業買賣、案發時任利嘉閣地產經紀的吳鳳萍出庭作供，透露馮常常睇樓，買樓只顧「筍唔筍」。馮2004年時向吳鳳萍介紹陳婉玉，稱「我介紹個朋友畀你識，佢要投資」，又指後來感覺馮陳二人像情侶，「卿卿我我嗰啲都𥄫到吓」。

稱二人睇樓卿卿我我

吳鳳萍指陳婉玉經馮安排，2004年9月23日到涉案雍景臺單位睇樓。其後陳婉玉於同月28日再睇樓，聲稱「睇多次個夜景」，同日簽訂臨時買賣合約。吳鳳萍聲稱，該臨約買家部分，原本由陳婉玉填寫旗下「志俊有限公司」，並支付臨時訂金51萬。惟馮後來致電吳鳳萍，稱「陳小姐又唔係好想要呢個單位，唯有我啃咗佢」，吳鳳萍遂塗去臨約上買家原有資料，改成馮永業名字。

吳鳳萍表示，「改臨約」屬普遍情况，又稱當時業主已收到陳婉玉發出的支票。由於「覺得麻煩，費事再轉」，所以吳鳳萍建議馮陳二人不用再轉支票，繼續由陳婉玉支付臨時訂金，並叫二人「你哋自己搞掂啦」。

吳鳳萍說，不知二人最後「有冇搞掂」。她知道馮永業做政府工，亦於一次前往陳婉玉辦公室，得悉她於信德集團工作。吳鳳萍對陳婉玉所擁有財力感好奇，幾經查問方得知她原來是「賭王」姨仔。

馮程夫婦8年購10物業 淨利潤2397萬

辯方引述土地註冊處資料，顯示馮永業與妻子程淑儀於1996至2004年間，購入10個物業，9賺1蝕，獲2397萬元淨利潤。

相關字詞﹕物業投資 公職人員接受利益 公職人員行為失當 陳婉玉 馮程淑儀 馮永業

上 / 下一篇新聞

路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
民陣不滿警遊行安排 開會中途離場
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
教局：教員不應灌輸個人立場
教局：教員不應灌輸個人立場
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗
政界料私下「講掂數」不引渡劉
政界料私下「講掂數」不引渡劉
法園地：邊興訟邊講和非罕見
法園地：邊興訟邊講和非罕見
立會否決不信任特首動議
立會否決不信任特首動議
市建5年內供應 無資助房屋
市建5年內供應 無資助房屋
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
病人瘜肉入院 被要求同意不保肛門
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
過期學神駕車撞牆衝入餐廳
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
灣仔繞道司機昏迷撞壆不治
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
政府：不足30國承認 同性婚姻僅少數
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
三十年前今日 喬石：軍隊圍城是威懾 適當時機要清場
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
不獲港大續約前副教授 無力應付區院審訊撤訟
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
AI分析中文文本 拆解企業輿情 中大教研人員創建 下月擴至港股市場
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
內地市場掛鈎政治 「黨報正面消息要打折」
社聯葵涌推組合屋
社聯葵涌推組合屋
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
「敏感設施」例舉展能中心 平機會質疑政府指引歧視
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
兩大藝團駐西九黑盒 坂本龍一獻技
10米樓底可高空演出
10米樓底可高空演出
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
沙中分判：重做有錢 夏正民斥不專業
尊子漫畫
尊子漫畫
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
陸頌雄撳錯掣 投林鄭不信任票 話當時無核實 鞠躬致歉
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
郭家麒：死幾多人才推標時 羅致光：死幾多人非考慮因素
「師奶師傅」聯署反修例
「師奶師傅」聯署反修例
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
施永泰任青民主席 「無政績」惹微言
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
被指「走光黑點」 九巴實測採光不走光
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」
毛孟靜諷林鄭「焦土之母」