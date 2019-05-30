馮永業下班回家前先會陳婉玉 陳稱「已忘記這51萬」

陳：缺錢會問家姐攞

陳婉玉供稱，自己是11名兄弟姊妹中排名最小，與胞姊「三太」陳婉珍關係最好，她於1983年結婚後育有一女，一年後加入信德擔任總會計，其後於1998年應謝天賜邀請加入港聯直升機（Heli HK），從事財務工作。她承認，自己對金錢沒顧慮，「我唔可以話我有錢，但我唔覺自己冇錢」，亦表示缺錢時「會問家姐攞」。

陳指自己於女兒兩三歲時（即約1986年）開始遭前夫暴力對待，2002至2003年已發現前夫有外遇，自己曾嘗試挽救婚姻但不成功，亦需接受心理輔導至今，更一度在庭上哽咽道：「我唔信幾個月感情換到我19年婚姻……只要你（前夫）返轉頭就得，我唔會追究。」至前夫離開後，陳形容自己「心已經碎咗」、「根本唔想生存喺呢個世界」。

指馮有風度「令我好舒服」

被問到認識馮永業後，對馮的感覺如何，陳形容馮非常細心、溫柔和有風度，「令到我好舒服」，漸感馮很吸引。至於被問到與馮一起是否比較開心，陳回應：「唔係比較開心，係好開心。」

陳其後談及自己與馮前往澳門的「表白旅程」，形容二人吃飯後「講啲好sweet嘅說話，同埋有啲親密啲嘅動作」。陳又指馮晚上6時左右下班後會先到陳家中，見面約半小時後便回家吃晚飯。被問到為何如此遷就馮永業，陳說：「因為我鍾意佢囉，想同佢見多面。」

辯方曾呈上一張酒店單據，顯示陳於2004年4月23至30日，曾入住華盛頓「EMBASSY SUITES HOTEL」，陳承認自己當時遠赴美國華盛頓探訪正公幹的馮，形容該次為「二人第一次去旅行」。

「一定不會叫他離婚」

陳同意被稱為「馮太」時感開心，因「我知冇機會做到馮太」，「知道作為老婆，老公有第三者係好辛苦，所以一開始呢段感情，就話畀自己聽，雖然破壞人哋家庭，我一定唔會、唔會叫佢離婚」。陳說畢隨即落淚。

至於涉案雍景臺物業，陳稱「係Wilson（馮永業）話買嘅，佢叫我買」，其後因馮表示有興趣，故將臨時買賣合約的買家資料改填馮，又稱自己已忘記有否就51萬臨時訂金，與馮商討還錢，更指「直程忘記咗呢51萬」。案件未完今續。

【案件編號：DCCC761/18】