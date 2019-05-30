「從木樨地殺過來的38軍」殺人最多

「沒有見到有人死於廣場」

時任國務院發言人袁木1989年6月6日在記者會稱，天安門廣場清場未死一人，粉碎暴亂過程中的死者經初步統計為近300人，包括23名大學生。同月17日，袁木接受美國全國廣播公司（NBC）記者布羅考（Tom Brokaw）訪問時又說，天安門廣場「沒有死一個人，沒有軋傷一個人」。周舵認為，袁木說法是為「混淆視聽」，因外媒都將事件稱為「天安門屠殺」，若說天安門廣場沒有死人，就會誤導外界認為整個過程沒有死人。

推算六四死難者千多人

周舵還透露，經他了解，造成死亡最多的部隊分別是「從木樨地一路殺過來的38軍」及空15軍（空降兵第15軍）。他引述事後受命清點死屍的中國紅十字會黨組書記譚雲鶴稱，一共找到727名遇難者，包括14名軍人，周舵據此推算，六四死難者大概有1000多人。