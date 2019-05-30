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非議不絕 被罵叛徒：一手反專制獨裁 一手反激進革命

【明報專訊】72歲的周舵一路走來都與誤解和非議相伴。六四清場時，周舵呼籲廣場上的學生撤離及主動與戒嚴部隊談判，雖然事後看來這一決定避免了流血犧牲，但在當時「流血喚起民眾」的主流意見中，很多抗議者都批評周舵是「投降派、軟骨頭、幫共產黨忙」。

1989年6月30日，周舵在山東煙台被捕，坐牢10個多月後獲釋。其後，他赴美訪學，1994年又回國主持幫助農村教師的公益行動「燭光工程」，試圖以此培育公民社會，一直到2004年才因各種阻礙停下。

周舵曾師從著名經濟學家于光遠，在社科院馬列所修讀碩士學位，畢業後在中央團校和北京大學教書，因此一直沒有放棄學術研究，希望著書立說，為中國找到合適的民主化道路。

「妥協」交換公開發言權

不過，因為六四的背景，周舵一直受當局嚴密監控，在「敏感時期」就會「被旅遊」，在很長時間內不能出席公開活動或發表文章。2011年，他主動向當局提出「妥協」，以「不惹麻煩」換取發言權。其後他逐步獲得部分自由空間，可以出席小型講座、在網上發文，亦開通了微博「舵爺第一」和微信「舵爺第二」，不時談論政治改革。這被當年的同路人視為「叛徒」，甚至被指是「中共安全部特務」；支聯會秘書李卓人曾說「理解得來有點悲哀」。

稱實現民主 唯改革一途

2009年，周舵曾向北京市公安局提交「遊行示威申請書」，要求6月4日在公共場所靜坐絕食，提出「公布六四真相」的訴求，但當局拒絕受理，並將他關押10多天。近年周舵依然會在6月4日絕食一天，但已不再公開要求「平反六四」。自稱「死不改悔的改革派」和「愛國主義者」的周舵稱，自己「一手反暴政，一手反暴民，一手反專制獨裁，一手反激進革命」，「（實現自由民主）只有一個辦法，就是改革、改革、改革」。

相關字詞﹕愛國主義者 李卓人 舵爺 六四 燭光工程 戒嚴部隊 周舵 六四30年

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