盼深紅一點點褪色 廣場四君子周舵：政治改革出路 借鑑新加坡模式

明報記者 陳奕勤

統戰部動員斡旋

「身不由己捲入政治漩渦」

八九民運期間，身為當時內地民企旗幟四通集團的高層，周舵最初希望藉助學潮促進政治體制改革，也試圖動員各界適度介入，避免學生走向激進，就以《世界經濟導報》和《亞太經濟時報》特約記者身分，參與策劃五四新聞界大遊行。5月13日，學生發起絕食抗議，本已決心不再參與的周舵，被統戰部動員出來斡旋，再次「身不由己地捲入政治漩渦中心」。隨着運動深入，周舵認為鎮壓在即，需與學生共擔後果，於是與後來獲得諾貝爾和平獎的劉曉波、台灣歌手侯德健、北京師範大學教師高新一同絕食，他們被稱為「天安門廣場四君子」。

廣場熄燈「那是清場信號」

戒嚴部隊同意東南角留生路

及至槍響，戒嚴部隊突破民眾阻攔，一路挺進，重重包圍天安門廣場，等待最終的清場命令。6月4日凌晨3時許，周舵決定動員學生撤離，4時許與侯德健和兩名學生去找部隊談判，劉曉波和高新留下說服示威者。4人等待答覆時，人民英雄紀念碑附近原本一點點很微弱的燈光也熄滅了，「我就知道那是清場的信號」。軍方最後同意在東南角留下撤離通道，他們回去呼籲抓緊時間離開，但學生還在爭論撤還是不撤。

周游說延清場 軍官勸逃生

「命令說沒討價還價可能」

4時半左右，4人再次去談判，希望推遲清場行動，代表軍方的上校說不可能，「命令都說沒有任何討價還價的可能，奉勸你們4位，要是學生不撤，你們自己走吧，否則不能保證你們生命安全」。他們返回時才發現學生已經開始撤離，學生領袖封從德說，示威者進行民主表決，同意撤的喊「同意」，不同意的喊「不同意」，最終「同意」的聲音更大。

事後回望，周舵指出，六四成因是中共建政後一直以馬克思主義為治國理念，「簡單來說，就是階級鬥爭、暴力革命、無產階級專政，三位一體……共產黨靠煽動底層民眾對所謂舊制度、統治階級的仇恨來奪權，非常有效，但拿此治國就搞錯了」。他認為中共至今尚未完成從革命黨到執政黨的轉化，「人民民主專政還寫在憲法裏，有專政怎麼推行法治？」

認同先推進法治 「黨不主導誰主導」

不過，周舵對2014年中共十八屆四中全會全面推進依法治國的決定「高度肯定」，「各國共產黨從來沒有把法治提到這樣的高度」。他認為，現時當局強調「加強黨對全面依法治國的集中統一領導」，這不是問題關鍵，反問「共產黨不推進誰能推進，共產黨不主導誰來主導？」他說重要的是如何落實法治，舉例憲法規定有示威遊行權利，民眾申請遊行不獲批准是違憲，此外還需要有下位法規範，「依法遊行警察就保護你，有違法行為警察就制止你，武力反抗就可以出動警棍、催淚彈，怎麼來到中國會變成20萬大軍開到首都，坦克上街，機槍橫掃，殺人，怎麼會弄成這樣」。

周舵說，政治改革在六四後被束之高閣，可能是當局擔心這會導致失控或中共垮台，但他認為有可能找到一條「不導致天下大亂、不讓共產黨垮台、不讓共產黨人受到清算的較和平、代價小的道路」。周舵主張新加坡模式的「淺紅版本」，「先走到這一步再說，我們這代人能走到這一步就不錯了」，因為現時掌權的紅二代不可能完全放棄紅色傳統，「只能讓深紅一點一點褪色，就是（前中共領導人）鄧小平那個辦法，不爭論，不提意識形態，愈來愈淡化」。

倡改造政協人大 變上下議院

周舵分析，「新加坡模式」有三大特點，一是有個威權領袖，已故總理李光耀尊重法治，「不到萬不得已不做法外之事，但一旦超出他容忍的底線也使用法外手段」；二是英國殖民者留下的議會制，「只不過有一點是新加坡特色，在一個多黨競爭的遊戲規則下，事實上由一黨長期獨大」，他認為中國應該借鑑，把全國人大改造成下議院，把全國政協改造成上議院，且要增加上議院的分量；三是中國傳統儒家提倡的精英治國、賢能政治，「一定不能搞民粹民主，這是壞民主……一定要精英自上而下建立一套好的、以保障人權為核心的法治、自由憲政基本制度，然後逐步培育公民社會、公民文化」。